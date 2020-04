CRT Bretagne : un chèque de 800 000€ pour soutenir la reprise de l’activité touristique

Ce plan de relance est construit autour de différentes phases, tenant compte des différentes phases de déconfinement, et ciblant prioritairement en 2020 les clientèles bretonnes et françaises.



Grâce à un soutien exceptionnel complémentaire de la Région Bretagne à hauteur de 300 000 euros et au redéploiement des actions, le va mobiliser un budget de 800 000 euros pour accompagner la mise en œuvre d’un plan de relance à l’échelle de la Bretagne.



Ce budget vient en complément des dispositifs d’observation et de développement de l’offre et de plus de 50 actions de promotion et de communication qui seront intégralement maintenues, bien qu’adaptées, sur 2020 et 2021 pour continuer à faire de la Région une destination touristique durable.