Le CRT Bretagne maintient son plan de relance jusqu’à fin 2021

temps normal

Le tourisme en Bretagne en «» c’est près de 13 millions de touristes, 100 millions de nuitées, 58 000 emplois directs et indirects et 6,6 milliards d’euros de retombées économiques soit environ 8% du PIB régional.D’après les premiers indicateurs dont nous disposons, et malgré l’embellie de l’été pour un grand nombre de structures, nous estimonsSi nous avons été contraints comme tous nos partenaires d’adapter les plans d’actions prévus en 2020 et 2021, cette crise nous a permis deLe Schéma régional 2020-2025 qui a été voté l’été dernier suite à un travail de concertation mené depuis 4 ans avec l’ensemble des acteurs touristiques s’inscrit d’ailleurs pleinement dans cette dynamique.En 2020, toutes les actions initialement prévues ont été revues.- plus de 10 000 professionnels ont ainsi pu exprimer leur situation - et un suivi des intentions de départ pour permettre de cerner aux mieux les attentes des visiteurs.des acteurs à la fois sur les aides disponibles, mais aussi sur les actions à mettre en place pour réussir la reprise. Cela prend notamment la forme d’un programme de plus de 30 webinaires et des semaines de rendez-vous dédiés qui permettent à nos partenaires de rester informés et d’échanger avec des experts bancaires, juridiques ou du digital et du marketing.notamment via la mise à disposition gratuite d’un certain nombre d’outils ou de services. Comme la présence gratuite sur le site tourismebretagne.com , l’accès gratuit à ELLOHA pour mettre en place de la réservation en ligne ou encore l’accès gratuit à FaireGuest pour suivre sa réputation en lignedédié et 100% digital avec des moyens renforcés sur deux ans (2020 et 2021) permet de mener des campagnes de notoriété, mais aussi de conversion auprès de nos cibles françaises et européennes.