CWT France : appel à la grève illimitée

"aucun budget ne serait alloué pour des augmentations de salaires générales (AG) ni individuelles (AI)".

"CWT paie en 2023 pour l’exercice 2022 les parts variables à ses managers et pour les autres RIEN !"

"Il y a un contexte actuel qu'il faut prendre en compte avec l'inflation"

"Ce n'est plus tenable pour les salariés qui ont tenu leurs objectifs non rémunérés, et d'un autre côté nous avons une fin de non recevoir. Avec 10 à 15 ans d'ancienneté, les salaires sont en moyenne de 1400 à 1500 € net par mois".

L’intersyndicale CGT / FO a appeléLes revendications portent sur les négociations annuelles obligatoires. Dans un tract, les syndicats informent qu'Ils ajoutent également querappelle Carole Lalanne, déléguée syndicale CGT.