CWT : Laura Wang nommée directrice GSM en Chine

CWT a nommé Laura Wang au poste de directrice de la gestion des fournisseurs mondiaux (GSM) en Chine.



À ce titre, elle dirigera la négociation et la mise en œuvre des contrats de transport aérien, terrestre et hôtelier pour tous les clients de CWT Chine.



Basée à Shanghai et sous la responsabilité de Wong Wai Mun, VP Global Supplier Management APAC, Laura Wang apporte à CWT plus de 20 ans d'expérience dans le secteur du voyage et 12 ans d'expérience dans la gestion d'équipe, ayant travaillé pour HotelBeds Group, GTA, FCM et United Airlines.