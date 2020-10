Caen : les professionnels du tourisme et de l'événementiel ont donné de la voix

En Normandie, les professionnels du tourisme, mais aussi ceux de l’événementiel, les traiteurs et les loueurs de matériels d’événements ont décidé de se faire entendre.



Réunis en un collectif Tourisme - Evénementiel, ils ont manifesté à leur façon dans les rues de la ville de Caen, ce lundi 12 octobre 2020.



Une date qui n'a pas été choisie au hasard, puisqu'elle correspondait à la tenue d'un nouveau Comité interministériel du tourisme, mais aussi au "Sommet européen" du tourisme.



Pour l'occasion, le collectif avait décidé de défiler en cortège. Il y avait " 150 véhicules au total, dont 25 véhicules pour les agences de voyages* et 25 autocars de tourisme venant du Calvados, de la Manche et de l’Orne ", nous indique Ludovic Boinet, le gérant de Planet'Rêve, et qui représentait les agences de voyages dans cette action.



" Le cortège était déclaré en préfecture depuis le 02 octobre et un rendez-vous était prévu avec le Préfet pour une rencontre à 11h45. Les cinq représentants (un par corporation), dont moi-même, avons été reçus à 13h30 par le directeur adjoint du cabinet , précise Ludovic Boinet.