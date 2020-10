Et si après Air France, l'Etat garantissait les agences de voyages ? C'est le projet de la sénatrice Nathalie Goulet !

" Je propose que l'Etat substitue ses garanties aux garanties personnelles données par les professionnels du secteur. L'Etat a donné des garanties de 7 milliards pour Air France. Si nous prenons toutes les garanties et contre-garanties fournies par l'Etat, nous sommes à plus de 4 000 milliards d'euros. "



En somme, quelques millions de plus ou de moins, sur un tel montant ça ne se verra pas !



Et pourquoi l'Etat devrait faire ça au bénéfice des agents des voyages ?



" Ils ne sont pas responsables de la situation et d'une crise qui s'étend, " précise Nathalie Goulet.



D'ores et déjà une question écrite a été envoyée au gouvernement, inscrite au Journal Officiel, et un débat oral aura lieu mercredi 14 octobre 2020 au sein de l'hémicycle du Sénat.



Ce n'est pas le seul point qui chagrine l'élue, puisqu'elle appelle à une harmonisation des règles européennes pour permettre une reprise sécurisée de l'activité.



" Ce ne serait pas du luxe de mettre un peu d'ordre dans la maison européenne, au moins pour avoir des procédures identiques, car malheureusement toute cette histoire va durer.



Je prends ces sujets en main, " lâche la sénatrice.



D'ici mercredi 14 octobre 2020 ces deux sujets pourraient être débattus au Sénat.