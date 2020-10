Comité Interministériel : le fonds de solidarité étendu à l'ensemble des entreprises de moins de 50 salariés sans condition !

Alors que le secteur du tourisme n'arrive pas à départir de la question des tests, la secrétaire générale des Entreprises du Voyage est aussi montée au créneau.



Même si la pression se fait moins grande sur les laboratoires et qu'il devient de moins en moins compliqué d'obtenir un résultat selon les exigences des destinations, le tourisme ne pourra pas repartir sans montrer patte blanche.



Et pour cela, il est primordial de généraliser des tests ayant une réponse quasi instantanée afin de fluidifier le processus de départ et rassurer les autorités à destination.



" Nous avons demandé à Jean Castex la généralisation des tests antigéniques. Le Premier ministre nous a dit qu'il appuierait notre demande au Conseil de sécurité (réunion mercredi 15 octobre 2020, ndlr). C'est un point très important, " selon la secrétaire générale des Entreprises du Voyage (EDV).



Le syndicat par cette proposition souhaite démontrer que le secteur n'est pas en hibernation et seulement dans la complainte, mais qu'il est en mesure de vivre avec la covid-19.



" Le virus est là, il faut arrêter d'attendre sa disparition. Nous devons intégrer ces nouveaux dispositifs permettant de voyager à nouveau, " conclut une Valérie Boned déterminée, mais contente des réponses obtenues auprès du Gouvernement.



Le chemin sera long, d'autant que le Premier ministre n'a pas hésité à rappeler que la France se trouvait dans un moment très dur au niveau de la circulation du virus.



Des décisions encore plus restrictives devraient tomber dans les prochaines heures...