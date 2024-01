Cali’Fun poursuit son envol vers NEW YORK

Que font les New Yorkais after work ?

Ils vont voir un show à Broadway, prendre un verre sur un Rooftop, mais aussi enfiler un jersey et encourager leurs équipes dans des stades mythiques.

L'hiver c'est la NBA et la NHL, et l'été direction le Yankee Stadium afin d’assister à un match de baseball autour d’un hot-dog entre amis !

Cali’Fun a une volonté de promouvoir le sport comme attrait majeur d’un voyage aux Etats Unis.

L'avantage à New York, il y a 2 équipes NBA, les Knicks et les Nets! Une équipe de NHL et 2 équipes de Ligue majeurs de Baseball : les Yankees et les Mets.



A la recherche de l’immersion dans le sport US à travers un voyage en famille pour vivre de bons moments et découvrir le "way of life américain". C'est ce que l'on souhaite apporter aux voyageurs français, nous explique Virginie. Chez Cali'fun on apporte de la NBA Expérience, au delà d'un simple ticket, nous raconte Virginie.

La possibilité de vivre des moments uniques et de s’approcher des stars de Basket en assistant à l'échauffement des joueurs, rentrer dans les stades avant le public, et repartir avec un petit cadeau de l'équipe ! Les clients veulent des bonus, la sensation d'être un VIP et d'avoir une expérience exclusive.