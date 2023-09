Le réceptif Cali’Fun révèle son TOP 5 des destinations de l’été, par région ! Quel est le bilan de la saison estivale ?

Bilan très positif, les réservations sont en hausse de 35%, grâce à nos fidèles clients mais aussi un bon nombre de nouveaux clients avec qui nous avons commencé à travailler. Les retours sont très majoritairement positifs prouvant ainsi la qualité de nos engagements et de notre service.

Alors ce top 5 ?

Des destinations qui se démarquent cette année ?

L’Ouest américain reste indémodable, et clairement la destination préférée des voyageurs français aux États Unis.



“Il y a une réalité, les clients passent au moins 5 à 8 nuits uniquement dans les parcs nationaux, les français sont amoureux de la randonnée, des balades en famille, et de la nature” nous confie Julien Couradeau, Directeur de Califun. L’Ouest américain reste indémodable, et clairement la destination préférée des voyageurs français aux États Unis.nous confie Julien Couradeau, Directeur de Califun.

“L’expérience best seller cette année était notre nouveauté 2023 : la randonnée de Peekaboo en français en petit groupe ou en privatif, en Utah, une belle surprise !

Un Slot Canyon est un must see pour tout voyage dans l’Ouest, Peekaboo s’est démarqué par nos guides parlant français et surtout une affluence moindre qu’ailleurs” .



Quel type d’expérience les clients recherchent lors d’un voyage aux USA?

Il y a des classiques dont on ne se lasse pas nous dit Virginie, Operations Manager du DMC. Tous les voyageurs veulent traverser le Golden Gate Bridge à Vélo, rejoindre la jolie ville de Sausalito et revenir en ferry à San Francisco. Mais cette année nous avons constaté une énorme demande de tours privées dans les grandes villes californiennes. Notre best seller est la vieille américaine à Los Angeles. Nous constatons une augmentation du panier moyen, les années précédentes on observait 3 à 4 excursions par dossier, cette année on avoisine 6 voir 8 expériences selon les destinations.



Les voyageurs veulent définir leur programme à l’avance, être sûr de ne rien rater, et surtout ne rien avoir à régler sur place.

New York révolutionne Cali’Fun Depuis plusieurs années, Cali’Fun s’étend sur tous les US. Avec l’arrivée de Virginie dans l’équipe, une belle production a été mise en place sur New York avec des visites originales, différenciantes, de la NBA, du Baseball, mais aussi beaucoup d’incontournables comme les Observatoires et les musées. Nos clients nous ont fait confiance sur cette destination, qui se place en numéro 2, juste après l’Ouest Américain, nous raconte Julien, avant de poursuivre: “La Summit et les survols en hélicoptère sont nos expériences les plus vendues sur la grosse pomme”.



Nous avons toujours une belle production et une forte demande sur la Floride, qui arrive en numéro 3, mais on note une période de vente plus saisonnière. Le Sud des USA connait chez Cali’Fun une forte progression, notamment sur la Louisiane en numéro 4 ( de belles visites privées en français ) et la route de la musique avec Nashville et Memphis en 5 ème position.



Toujours à l’affût des nouvelles tendances, l’équipe Califun se déplace régulièrement aux USA pour trouver ses prochaines pépites.





