Nous proposons un catalogue d’expériences soigneusement sélectionnées, sur tout le territoire américain, et réservables au travers d’une plateforme B2B au service des voyagistes et agences de voyages francophones.Explorez notre collection de tours de ville et autres expériences entièrement en français dont les fameux, introduit à Los Angeles dès 2006, avant d’être décliné sur les 13 principales villes américaines.Nos équipes locales dynamiques et passionnées parcourent sans relâche les Etats-Unis d’Ouest en Est, à la recherche des pépites qui raviront vos clients. Chaque année des nouvelles activités insolites et originales vous sont proposées avec différentes thématiques pour répondre à toutes les attentes de vos voyageurs.Aujourd’hui, Cali’Fun compte près de 500 expériences sur sa plateforme (dont certaines en exclusivité), suffisamment pour que vous ne soyez jamais à court d’inspiration pour surprendre des clients toujours plus curieux et prêts à prendre part à de nouvelles expériences !