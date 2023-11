Sesame, nouveau réceptif spécialiste des pays du Golfe, fait son entrée sur les marchés francophones.

Son bureau basé à Dubai, les séjours aux Émirats font figure de fer de lance mais Sesame réserve également quelques surprises avec, par exemple, la découverte de Bahreïn en exclusivité. L’équipe, pionnière sur la destination d’ailleurs méconnue du marché français, propose des adresses triées sur le volet et des expériences culturelles, authentiques et humaines, à vivre uniquement sur l’île, surnommée la Perle du Golfe. Le Qatar fait également partie de la collection, en séjour pur ou en stopover, avec des programmes thématiques autour de l’art, de l’architecture et de l’héritage bédouin. Arrive, courant 2024, le développement d’Oman, de l’Arabie Saoudite et par extension, de la Jordanie.



À l’heure où les professionnels du tourisme et les voyageurs sont à la recherche de nouvelles destinations et de nouveaux horizons, Sesame met son savoir-faire à leur disposition et affiche fièrement sa différence, misant sur l’originalité et l’émotion.