Cameroun: la délivrance des visas reprendra le 23 Juin

Autre information importante concernant les titulaires de visas délivrés avant la pandémie et dorénavant expirés, l'Ambassade du Cameroun en France indique " ledit visa sera reconduit sans frais supplémentaires ".



Le Cameroun, qui recensait au 18 Juin dernier 10638 cas et 282 décès, envisage de rouvrir prochainement ses frontières aériennes, le ministère des transports ainsi que certaines compagnies aériennes ayant soumis, la semaine dernière, au premier ministre Joseph Dion Ngute différentes modalités protocolaires pour la gestion de la reprise des vols commerciaux internationaux.



Le 25 Mai dernier, Air France effectuait sa première rotation commercial entre Paris et Yaoundé pour les ressortissants camerounais et les étrangers résidant dans le pays toujours en attente de rapatriement.