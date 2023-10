Canada cet hiver, encore des disponibilités pour les demandes de dernières minutes !

Liaisons aériennes hivernales directes vers le Canada

Pour vos clients curieux, passionnés d’art, toujours à la recherche de nouvelles tendances ou de nouveaux talents, on vous propose le PuSh International Performing Arts Festival . LE rendez-vous Arty de l'hiver à Vancouver du 18 au 24 février 2024. Ce festival international multidisciplinaire met en lumière de nouvelles façons de raconter des histoires, de nouvelles formes de mise en scène, de nouvelles approches pour combiner les disciplines et de nouveaux points de vue sur des thèmes et des questions contemporains.Les provinces canadiennes restent accessibles en liaisons directes depuis Paris et la province, même en hiver. Consulter les offres de nos partenaires : Air Canada (vers Montréal et Toronto), Air France (vers Montréal, Ottawa, Toronto et Vancouver), Air Transat (vers Montréal et Québec) et WestJet (vers Calgary).