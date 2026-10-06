Canicule 2026 : la filière événementielle mesure son impact

« Adaptation et nouveaux récits »

La chaleur a également conduit 67,3% des professionnels àet 60%Côté clients, 51,3% constatent davantage de préoccupations concernant les, tandis que 25% signalent desSi 82% des répondants ont déjà pris des mesures,Idem, en matière d’assurance, 64,7% ne sont pas couverts et 20% ignorent leur niveau de couverture.Fédération France Événements travaille désormais sur ces enjeux au sein du groupe