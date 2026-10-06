Canicule 2026 : la filière événementielle mesure son impact

La canicule de l’été 2026 a affecté l’activité de la filière événementielle française - DepositPhotos.com, nakon17213@gmail.com
La canicule a directement affecté l’activité de 79,3% des professionnels interrogés par Fédération France Événements.
Présentés par Nicolas Turpin à Produrable, les résultats font également état de conséquences en matière de santé et de sécurité pour 55,3% des répondants.
Les annulations concernent 42,7% des professionnels, devant les surcoûts opérationnels (34%) et les reports (32,7%).
Les prestataires techniques figurent parmi les plus touchés, avec 70,9% déclarant un impact modéré à fort.
Présentés par Nicolas Turpin à Produrable, les résultats font également état de conséquences en matière de santé et de sécurité pour 55,3% des répondants.
Les annulations concernent 42,7% des professionnels, devant les surcoûts opérationnels (34%) et les reports (32,7%).
Les prestataires techniques figurent parmi les plus touchés, avec 70,9% déclarant un impact modéré à fort.
Des conséquences sur les équipes et les clients
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La chaleur a également conduit 67,3% des professionnels à adapter les horaires de travail et 60% les conditions de travail.
Côté clients, 51,3% constatent davantage de préoccupations concernant les événements en extérieur, tandis que 25% signalent des décisions ou signatures retardées.
Si 82% des répondants ont déjà pris des mesures, seuls 12% disposent d’un dispositif formalisé.
Idem, en matière d’assurance, 64,7% ne sont pas couverts et 20% ignorent leur niveau de couverture.
Fédération France Événements travaille désormais sur ces enjeux au sein du groupe « Adaptation et nouveaux récits ».
A lire aussi : Canicule : les Français dépensent différemment sous les fortes chaleurs
Côté clients, 51,3% constatent davantage de préoccupations concernant les événements en extérieur, tandis que 25% signalent des décisions ou signatures retardées.
Si 82% des répondants ont déjà pris des mesures, seuls 12% disposent d’un dispositif formalisé.
Idem, en matière d’assurance, 64,7% ne sont pas couverts et 20% ignorent leur niveau de couverture.
Fédération France Événements travaille désormais sur ces enjeux au sein du groupe « Adaptation et nouveaux récits ».
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