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Canicule 2026 : la filière événementielle mesure son impact

250 professionnels interrogés sur les conséquences de l’épisode de chaleur


Fédération France Événements a interrogé pour la première fois ses adhérents sur l’impact de la canicule de l’été 2026. Sur 250 répondants, 79,3% déclarent avoir vu leur activité affectée, tandis que 770 événements annulés ou reportés ont été recensés.


Rédigé par le Mercredi 7 Octobre 2026 à 13:05

La canicule de l’été 2026 a affecté l’activité de la filière événementielle française - DepositPhotos.com, nakon17213@gmail.com
La canicule de l’été 2026 a affecté l’activité de la filière événementielle française - DepositPhotos.com, nakon17213@gmail.com
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La canicule a directement affecté l’activité de 79,3% des professionnels interrogés par Fédération France Événements.

Présentés par Nicolas Turpin à Produrable, les résultats font également état de conséquences en matière de santé et de sécurité pour 55,3% des répondants.

Les annulations concernent 42,7% des professionnels, devant les surcoûts opérationnels (34%) et les reports (32,7%).

Les prestataires techniques figurent parmi les plus touchés, avec 70,9% déclarant un impact modéré à fort.

Des conséquences sur les équipes et les clients

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La chaleur a également conduit 67,3% des professionnels à adapter les horaires de travail et 60% les conditions de travail.

Côté clients, 51,3% constatent davantage de préoccupations concernant les événements en extérieur, tandis que 25% signalent des décisions ou signatures retardées.

Si 82% des répondants ont déjà pris des mesures, seuls 12% disposent d’un dispositif formalisé.

Idem, en matière d’assurance, 64,7% ne sont pas couverts et 20% ignorent leur niveau de couverture.

Fédération France Événements travaille désormais sur ces enjeux au sein du groupe « Adaptation et nouveaux récits ».

A lire aussi : Canicule : les Français dépensent différemment sous les fortes chaleurs

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Tags : canicule
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