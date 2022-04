Appli mobile TourMaG



Caraïbes : Cuba Libre !

De l’autre côté de l’Atlantique, Cuba alias le “crocodile vert”, continue sa progressive ouverture aux voyageurs internationaux depuis le 15 novembre dernier, après des mois d’activité touristique mise en pause. Aussi, malgré l’exemption de visa touristique pour les voyageurs français, Cuba fait partie de ces rares pays de sa région où les Français sont tout de même contraints d’obtenir un document de voyage pour embarquer. Explications.

Les conditions actuelles d’entrée sur le territoire cubain Ainsi, les voyageurs internationaux peuvent de nouveau s’envoler vers l’île sans avoir à fournir un justificatif de vaccination, ni de test Covid négatif avant le départ. Il est possible, cependant, qu’ils soient soumis à la réalisation d’un test aléatoire à l’aéroport. À noter que le pays avait levé l’obligation de quarantaine dès sa grande réouverture le 15 novembre 2021, que ce soit aux voyageurs vaccinés qu’aux non-vaccinés.



C’est le Ministère cubain de la santé publique qui a partagé la bonne nouvelle sur son site officiel : “en correspondance avec « la situation épidémiologique internationale et nationale du Covid-19, ainsi que les niveaux de vaccination atteints, il a été décidé d’apporter des modifications aux conditions d’entrée dans le pays dans le cadre du contrôle sanitaire international”.



Voici donc les derniers assouplissements et mesures actuelles à respecter pour pouvoir (re)découvrir la destination aux mille couleurs :

- la suppression de la nécessité de présenter un test pour le COVID-19 (test antigénique ou RT-PCR), effectué dans le pays d’origine, comme exigence pour entrer dans le pays ;

- la suppression de la nécessité de présenter un certificat de vaccination contre le COVID-19 comme exigence pour entrer dans le pays ;

- le test gratuit réalisé à l’arrivée à Cuba sera maintenu au hasard parmi les voyageurs, en tenant compte du nombre de vols, de l’entrée de navires et du risque épidémiologique que représente le pays d’ origine. Si le résultat du test effectué au point d’entrée est positif, le voyageur devra se conformer aux protocoles approuvés dans le pays pour le contrôle clinico-épidémiologique du COVID-19 ;

- Tous les flux et mesures mis en place à tous les points d’entrée dans le pays qui garantissent la distanciation sociale et la désinfection des mains et des surfaces sont maintenus ;

- L’utilisation obligatoire du masque est maintenue à tous les points d’entrée dans le pays, dans les espaces publics, les environnements clos et dans les transports publics.



Il convient également de rappeler que tous les passagers doivent saisir en ligne, au moins 48 heures avant le départ, un formulaire en ligne "Informations anticipées sur le voyage", à présenter de préférence imprimé pour optimiser le processus d'entrée à l'arrivée à Cuba.

Une carte touristique pour voyager à Cuba “Tarjeta de Turista” , équivaut à un visa touristique et est obligatoire pour entrer sur le territoire cubain. Ainsi, tous les voyageurs exemptées de visa souhaitant se rendre à Cuba devront obligatoirement présenter cette carte de tourisme aux autorités. Ce document officiel donne le droit à un séjour de 30 jours dans la destination et peut être prolongé une fois pour la même période. L’accord se matérialise par la réception de la carte touristique directement au domicile (délivrée par lettre suivie en France Métropolitaine en 5 jours maximum) qu’il conviendra de présenter à l’arrivée à Cuba. À noter que la carte touristique ne permet pas de trouver du travail ni de s’installer à Cuba pour y vivre. La carte touristique de Cuba , équivaut à un visa touristique et est. Ainsi, tous les voyageurs exemptées de visa souhaitant se rendre à Cuba devront obligatoirement présenter cette carte de tourisme aux autorités. Ce document officiel donne le droit à un séjour de 30 jours dans la destination et peut être prolongé une fois pour la même période. L’accord se matérialise par la réception de la carte touristique directement au domicile (délivrée par lettre suivie en France Métropolitaine en 5 jours maximum) qu’il conviendra de présenter à l’arrivée à Cuba. À noter que la carte touristique ne permet pas de trouver du travail ni de s’installer à Cuba pour y vivre.

Pourquoi suggérer un séjour responsable à Cuba à vos voyageurs ? Depuis la crise sanitaire, les voyageurs semblent avoir développé un certain intérêt pour des pratiques de séjours beaucoup plus “responsables”. En d’autres termes, même si ces pratiques sont déjà ancrées dans les habitudes de certains depuis plusieurs années, les visiteurs d’aujourd’hui cherchent à avoir un impact plus positif pendant leur séjour, loin du tourisme de masse, de la surconsommation et du fast tourism. En opposition à ce dernier terme, le slow tourism, où les voyageurs vont réellement prendre le temps de découvrir la destination dans laquelle ils se trouvent, chercher à échanger les locaux, comprendre leur mode de vie et leur Histoire. Une expérience en somme plus humaine, ouverte à l’autre et sereine. Le voyage responsable est une conviction que, finalement, le visiteur porte en lui : intérêt, politesse et attentions envers les populations locales, tout en respectant leur culture et leurs coutumes.

La destination Cuba est propice à ce type de séjour. En effet, contrairement à ce que l’on pourrait penser, certains itinéraires et activités peuvent répondre aux besoins des voyageurs, loin des clichés et des sites prisés par les touristes. Les agences de voyages réceptives peuvent le confirmer et vous aider à construire des circuits sur-mesure à vos voyageurs désirant découvrir l'authentique Cuba.

Par ailleurs, pourquoi ne pas aller à contre-courant des pratiques habituelles en proposant à vos voyageurs un séjour en basse saison sur le territoire cubain ? Il se dit que la meilleure période pour aller à Cuba est de novembre à mars. Néanmoins, la désaisonnalité des destinations fait partie des préoccupations des voyageurs intéressés justement par le slow tourism. À bon entendeur !

