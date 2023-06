Catalogne en mode « Nature » et « Slow Tourisme »

Appli mobile TourMaG



Voisine de la France, bordée au nord par les paysages grandioses des Pyrénées et par la mer Méditerranée à l’est, la Catalogne vit en harmonie avec sa nature généreuse. Forêts luxuriantes, lacs, montagne et vallées profondes, vignobles, terres fertiles et volcaniques, rivages sablonneux et escarpés... La nature catalane forme un tout qui surprend, charme, séduit. Pour préserver et pérenniser toutes ses richesses, la Catalogne développe avec talent un tourisme responsable qui vise à réduire son empreinte carbone, respecte ses traditions, met en valeur sa nature et les produits de son terroir. Elle développe un slow tourisme qui donne du temps au temps pour explorer, savourer, regarder, rencontrer et se déconnecter.

Rédigé par Michèle SANI le Lundi 5 Juin 2023

La Catalogne concentre sur un territoire relativement restreint un patrimoine naturel extrêmement diversifié. En quelques heures, on passe des montagnes pyrénéennes à la mer.



32 % du territoire sont protégés et l’on compte 1 parc naturel, 17 parcs et sites naturels ainsi que 184 zones naturelles protégées. Une trentaine de zones présentent un incomparable intérêt écotouristique. Leurs ambassadeurs, des guides professionnels spécifiquement formés, apportent une véritable valeur ajoutée.



Devant le développement de son tourisme rural, un système de suivi de qualification des hébergements ruraux ou chez l’habitant a été mis en place



Voici quelques belles et bonnes adresses « durables » de produits frais et locaux, de tables à la fois éco-responsables et riches en saveur, ainsi que quelques inspirations pour des expériences écotouristiques.



Prenez le temps de vous imprégner de la Catalogne authentique en version slow tourisme.

Adresses durables pour produits frais et artisanat locaux Le marché de Vic proche de Barcelone est célèbre pour ses étals magnifiquement colorés. Pour dénicher les meilleurs produits locaux on peut se fier aux coopératives comme Gastroteca. Parmi les produits phares, l’huile d’olive extra vierge est en pole position. Pour le fromage, direction les Pyrénées de Catalogne ! L’Office de tourisme de La Garrotxa propose une sélection 100% locale à la vente. Pour minimiser l’impact carbone tout en favorisant l’économie locale on consomme autant que possible sur place.



Depuis quelques années les adresses "slow food" aux menus sains à base de produits locaux bios ou adaptés à tous les régimes fleurissent un peu partout en Catalogne et les restaurants végétariens, végans, sans gluten se multiplient. Pour repérer les plus engagés dans une démarche écologiques plusieurs labels existent tel le "0 km" qui récompense les restaurateurs se fournissant dans un rayon de 100 kilomètres maximum.



→ Consulter la liste des restaurants “Slow food” – 0 km



Célèbre pour son bord de mer, son architecture, ses boutiques et sa vie culturelle Barcelone est aussi la capitale du slow food. Barcelona Turisme propose un petit tour d’horizon des belles adresses durables. Pour les fans de poissons, fruits de mer et crustacés Can Ros et La Mar Salada présentent les plus beaux produits de la mer. Les amoureux de viande iront chez Sagàs – Pagesos, Cuiners & Co qui invite à déguster sur le principe du “finger food”. Et pour les indécis direction El Mercader de l’Eixample un restaurant atypique situé dans un bâtiment moderniste qui propose une cuisine éclectique et écologique. Pour un repas sur le pouce le Taverna Hoffman étonne avec sa carte de tapas et de plats au grill.



Au détour des ruelles des villes et villages catalans de jolies boutiques vendent des produits manufacturés ainsi que de jolies créations originales - poteries, céramiques, stylisme, décoration... - made in Catalunya. Le projet Coop’art unit les artisans de Catalogne pour promouvoir et valoriser l’artisanat local de tout le territoire. Grâce à lui, le savoir-faire catalan est reconnu comme un élément fondamental de son identité et de son patrimoine. Chaque année, au mois d’avril à Barcelone, a lieu une grande foire des plus belles réalisations durables.



Le célèbre marché aux puces Mercantic fait partie des



Slow Tourisme et Expériences « Nature » pour toutes les générations montgolfière au-dessus du volcan de Santa Margarida à une balade en kayak dans le magnifique delta de l’Ebre, le choix est vaste. Quelques exemples.



Sur la Costa Brava, le Corsari Negre , voilier pirate, accueille les visiteurs de tous âges à bord. Première étape : les îles Medes, unique crique Falaguer pour une baignade.



Dans les Terres de Lleida, les amateurs de jardinage peuvent pratiquer et découvrir les vertus des plantes en allant au Parc de les Olors (Parc des Odeurs). Un regroupement de producteurs locaux redonne aux plantes aromatiques, culinaires et médicinales leurs lettres de noblesse à travers des visites guidées et des activités originales comme la confection de produits naturels.



Visit Barcelona a imaginé le parcours "Kids & Family Walking Tour". Parmi les lieux à retenir : le Museu dels Gegants aux gigantesques personnages extravagants rois des fêtes catalanes ou l’atelier de jouets "Ingenio". Barcelone offre aussi à ses visiteurs le plaisir de terminer la journée au bord de la mer avec des belles expériences telles qu’un Coucher de soleil et pleine lune en catamaran. À bord, les navigateurs racontent l’Histoire de la ville et les secrets de la côte.



Le saviez-vous ? Le nouveau défi de Barcelone est de s’imposer comme une destination durable portée par le label “Biosphère” récemment reçu.



En raison des transports en commun, et des mobilités douces aujourd’hui facilitées, on circule maintenant en vélo traditionnel ou électrique dans le centre-ville et sur le front de mer. Barcelone est aussi devenue le point de départ de nombreuses excursions rurales.



Les Terres de l’Ebre, Réserve de Biosphère où la vie sauvage est omniprésente. et une évasion hors du commun dans un lieu magique où règne le silence. (Voir encadré en bas d'article).



Dans le Val d’Aran, les montagnes des Pyrénées semblent un vaste terrain de jeux et de découvertes Son parc animalier (Aran Park) est consacré à la faune sauvage pyrénéenne difficile à observer dans les sommets et forêts avoisinantes. Ours, lynx, loutres, cerfs, vautours, marmottes, isards... y vivent en semi-liberté.



Sur la Costa Daurada “ un dia amb un pastor ” par El Brogit Guiatges. Un couple de locaux a décidé de mettre en lumière auprès des touristes, le temps d’une journée, le métier de berger traditionnel. Les visiteurs le suivent, lui et son son troupeau dans les terres de Capafonts, L’expérience se termine par une dégustation de délicieux fromages produits sur place. Dans un tout autre style, la Ruta del Tanins est un itinéraire entre vignes, caves modernistes et patrimoine bâti. Les balades en calèche se terminent par un apéritif local offert dans la cathédrale moderniste de Nulles.



Le survol en montgolfière est une expérience inoubliable. À faire avec Globus Pirineu dans la région authentique et rurale de l’Anoia ou dans le village de Solsona non loin des Pyrénées et point de départ de superbes randonnées à pied ou à vélo.

Sur la Costa Brava, qui reflète à elle seule la variété des paysages catalans, des sorties thématiques sont organisées par SK Kayak. Ce prestataire engagé propose des formules écotouristiques telles Kayak Snorkel Eco pour plonger dans les eaux cristallines du Parc naturel du Cap de Creus classé Natura 2000 ou Ornithokayak Eco pour naviguer en kayak et observer les oiseaux marins dans la Baie de Roses l’une des plus belles du monde. Elles sont encadrées par des guides expérimentés et passionnés



Les randonneurs partiront à la découverte des fascinantes “forêts salutaires et thérapeutiques” pour un bain de forêt ressourçant via l’itinéraire côtier “Cami de Ronda”. Ils apprendront à identifier les plantes qui soignent.



Dans la région la plus rurale des Terres de Lleida culture, histoire et terroir sont rois. On les découvre en mode “slow tourisme” au printemps par exemple quand les magnifiques vergers peuplés d’arbres fruitiers offrent un éblouissant mais éphémère spectacle fleuri. Des balades commentées sont organisées un peu partout. Au programme de ce « fruitourisme » : la découverte des secrets de cette floraison. Cette région est aussi réputée pour ses garrigues et ses oliviers millénaires dont l’huile d’olive extra vierge est utilisée dans toutes les cuisines catalanes ! Des visites guidées et des activités autour du bien-être sont proposées par Olea Soul. Les amateurs de bonnes recettes feront une « masterclass » en compagnie d’un chef local avec Hola Olive.



Rendez-vous avec les étoiles au Parc Astronòmic de Mutanyes de Prades. Une exceptionnelle expérience nocturne à 360 ° dans le planétarium pour découvrir les secrets de l’espace et des astronomes de la station labellisée Starlight. Des télescopes sont mis à disposition pour qui souhaite identifier les constellations ou s’initier à cette science fascinante.



Sur la Costa Barcelona, aux longues plages (pour beaucoup labellisées Pavillon Bleu) les offres sont axées autour du bien-être, de la santé et de la préservation de la nature à l’instar du Mas Salagros. Cet éco-resort, situé au cœur d’une réserve naturelle, invite à la déconnexion et au ressourcement en mode “slow”. Au programme bains thermaux, bains de forêt, jardin et ferme pédagogique, Pilates, yoga…Des ateliers de cuisine healthy sont organisés pour les grands et les petits (dès 4 ans !).

Les plus beaux spots nature des Terres de l’Èbre Le littoral des Terres de l’Èbre



Les

Parc Naturel du Delta de l’Èbre il représente la plus grande zone humide de Catalogne. Ses paysages majestueux se composent de rizières à perte de vue, de lagunes, de dunes et de criques secrètes. Le lieu est un paradis pour les amateurs d’ornithologie. La Baie des Alfacs est célèbre pour sa culture piscicole. Une expérience savoureuse à faire : l’excursion en bateau avec halte dans une ferme pour dégustation d’huitres.



À l’intérieur des terres, riche en faune et en flore, le Parc Naturel d’Els Ports fait partie des plus beaux spots nature des Terres de l’Ebre. Elle est aussi célèbre pour sa savoureuse cuisine locale.



Des rives du Delta au cœur du Parc Naturel d’Els Ports, des itinéraires écotouristiques allient sécurité et sensibilisation à l’environnement. De nombreux prestataires proposent des locations de vélos classiques ou e-bikes pour des balades sur les voies vertes.

L’Office de Tourisme des Terres de l’Ebre propose des formules de canyoning.



Le saviez-vous ? Les Terres de l’Èbre ont été classées parmi les 100 meilleures destinations touristiques durables du monde.



