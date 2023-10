Catalogne : voyage à travers les « incontournables » inscrits au Patrimoine de l’UNESCO

Ces deux célèbres architectes catalans figurent à titre personnel au Patrimoine de l’UNESCO et représentent deux des onze bien cités. Leurs œuvres ont fait de la région un lieu d’histoire et d’art, ainsi qu’une magnifique réponse aux voyageurs en quête de découvertes culturelles.Considéré comme l’un des maîtres et créateurs du Modernisme catalan, inscrit dans le courant de l’art nouveau l’architecte éclectique Lluís Domènech i Montaner a légué à la Catalogne d’éblouissants édifices. Deux figurent sur la liste du Patrimoine mondial. Situé au centre de Barcelone lefut réalisé entre 1905 et 1908. La salle de concert est considérée comme l’une des plus belles au monde.est l'un des exemples les plus importants du Modernisme catalan et constitue l’un des points d’orgue d’une visite à Barcelone.On ne présente plus Gaudí , artiste parmi les artistes. Plusieurs des œuvres de ce génial architecte sont inscrites au patrimoine de l’UNESCO . Né en 1852 à Reus au cœur de la Costa Daurada – à ne pas manquer le musée qui lui est dédié – il a marqué Barcelone de ses constructions organiques et fantastiques. Il consacra la majeure partie de sa vie à la construction de l’inclassable et incontournablechef d’œuvre encore inachevé. Parallèlement il a conçu de nombreux édifices et hôtels particuliers commandés par de riches industriels et armateurs.