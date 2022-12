Cathay Pacific transfère ses opérations au Terminal 1 à CDG

Cathay Pacific a transféré temporairement ses opérations au Terminal 1 de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle.



Les passagers s’enregistreront désormais dans le Hall 1 du Terminal 1, intégralement rénové. Le Terminal 2AC va fermer pour travaux.



Les comptoirs d’enregistrement ouvrent 4h avant le départ du vol et ferment 75 minutes avant.



En décembre, Cathay Pacific opère 4 vols hebdomadaires entre Paris et Hong Kong les lundis, jeudis, samedis et dimanches. La compagnie proposera des vols quotidiens dès le mois d’avril 2023*.



Le vol CX260 décolle de Paris-CDG T1 à 12h15 et atterrit à Hong Kong à 07h20 (J+1)

Le vol CX261 part de Hong Kong à 22h45 et arrive à Paris-CDG T1 à 06h15 (J+1)

* Sous réserve de modifications