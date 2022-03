Appli mobile TourMaG



Celestyal Cruises vous donne rendez-vous au salon Ditex 2022

Le salon Ditex est une excellente opportunité pour l’équipe Celestyal de rencontrer les partenaires les plus importants de la région et de partager avec eux leur vision et les projets d’avenir concernant le marché français.

Jeudi 24 Mars 2022





Retrouvez-nous au salon Ditex 2022 :

→ En digital les 28 et 29 mars 2022

→ En physique les 30 et 31 mars 2022



Qui sommes-nous ? Grâce à son expertise régionale et à son hospitalité exceptionnelle, Celestyal Cruises s'est rapidement forgé une réputation primée et est reconnu comme le choix numéro un des voyageurs de croisière vers les îles grecques et la Méditerranée orientale.



La compagnie exploite deux navires, chacun étant suffisamment intime pour offrir à ses hôtes une expérience authentique et hautement personnalisée. La philosophie de la compagnie repose sur son héritage grec unique qui associe une hospitalité exceptionnelle à une véritable immersion dans une destination culturelle et offre des expériences authentiques et inoubliables aussi bien à bord qu’à terre.



Que faisons-nous ? Celestyal Cruises, le croisiériste primé, numéro un des choix des voyageurs vers les îles grecques et la Méditerranée orientale, confirme encore une fois sa volonté de proposer des expériences authentiques à travers des croisières en Grèce, à la grecque en ajoutant de nouvelles destinations exceptionnelles à ces différents itinéraires.



Afin de permettre à ces voyageurs d’explorer toujours plus la destination et ses nombreux trésors, Celestyal Cruises accorde une grande importance aux lieux visités. Raison pour laquelle les différents itinéraires proposent autant que possible de longues escales dans les différents ports desservis. C’est notamment le cas des croisières de 7 et 14 jours qui comprennent des escales d’une journée complète dans le même port.



Grâce à sa flotte composée de navires à taille humaine, Celestyal Cruises peut ainsi explorer des lieux reculés en accédant à des ports habituellement peu accessibles aux paquebots plus importants.



Voici 5 escales incontournables à réaliser lors des croisières en mer Égée à découvrir en 2022.



Mykonos Pendant plusieurs heures, il est possible de visiter Mykonos, surnommée l’île des vents en raison des nombreux moulins à vent blanc installés côte à côte et surplombant la mer. Selon la légende, durant la réalisation de ses 12 travaux, Hercule, après être sorti vainqueur de son combat contre les géants, les aurait jetés à la mer où ils se seraient pétrifiés, formant d’énormes rochers entourant l’île.



Cette escale sera l’occasion d’admirer ses maisons immaculées blanchies à la chaux, ses ruelles sinueuses, ses jolies petites églises ou encore de déguster, sans se presser, un repas local dans l’un des nombreux restaurants de l’île. Le navire ne partant qu’à 2 heure du matin, cela permet également aux voyageurs qui le souhaiteraient de profiter de la vie nocture de l’île.



Escale disponible dans la croisière Idyllique Mer Égée de 7 nuits et la croisière Emblématique Mer Égée de 4 nuits



Rhodes Célèbre dans le monde entier grâce à la présence, au Moyen-Age, des chevaliers de Saint-Jean à l’époque médiévale et au Colosse, l’une des sept merveilles du monde antique, Rhodes est une magnifique cité listée au patrimoine mondial de l’Unesco et ce, depuis 1988.



Encore protégée par une sublime enceinte construite en 1306, la ville est, à ce jour, le centre médiéval le plus important encore habité d’Europe. Un peu plus au Sud se trouve Lindos, magnifique village grec traditionnel avec ses maisons blanches surplombé par une Acropole dédiée à la déesse Athéna.



Escale disponible dans la croisière Idyllique Mer Égée de 7 nuits et la croisière Emblématique Mer Égée de 4 nuits



Volos Entre mer et montagne, la jolie ville portuaire de Volos se situe au cœur du golfe de Pagasitikos, face aux îles Sorades (Skiathos, Skopelos et Allonissos) et au pied du Mont Pélion où les Dieux grecs célébraient les fêtes et les mariages.



D’après la légende, c’est ici, dans cette montagne riche et verdoyante, dont le nom a été emprunté à celui du père d’Achille, le roi Pélée, que des centaures, créatures mi-homme, mi-cheval, vivaient. C’est également sur son sommet le plus élevé qu’aurait eu lieu le concours de beauté mythique entre les déesses Héra, Aphrodite et Athéna, événement qui entraîna la guerre de Troie. Figurant dans les contes les plus remarquables de la mythologie grecque, Volos serait également le port de départ de Jason et des Argonautes pour la quête de la Toison d’or. À environ deux heures de la ville se trouvent les célèbres monastères des Météores. Ce site, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, a été construit sur des falaises de grès à partir du XIVème siècle. Six des monastères d'origine sont encore ouverts aux visiteurs, notamment le monastère de la Sainte-Trinité qui a servi de décor dans le film de James Bond et la série Game of Thrones.



Escale disponible dans la croisière Éclectique Mer Égée de 7 nuits



Santorin Situé dans l’archipel des Cyclades, Santorin, petit bout de paradis au milieu de la mer Méditerranée, bénéficie d’un climat propice au tourisme grâce à son ensoleillement 300 jours par an.



Ce site spectaculaire, qui offre un spectacle naturel unique, se compose de lave épaisse qui aurait jailli des entrailles de la terre suite à une éruption volcanique. Pour certains, il se situerait à l’emplacement de l’Atlantide, l’île légendaire engloutie. Somptueux et cosmopolite, il est difficile d’aller à Santorin sans visiter Oia, village emblématique du lieu. Une fois sur place, de nombreux monuments pourront être visités comme les ruines d’un château byzantin, l’église orthodoxe de Panagia, considérée comme l’une des plus belles de Santorin, ou tout simplement flâner dans les ruelles en profitant des sublimes panoramas de l’île.



Escale disponible dans la croisière Emblématique Mer Égée de 3 nuits





Thessalonique La ville offre à ses visiteurs de superbes monuments paléochrétiens et byzantins, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, des monuments à la gloire du célèbre "Alexandre le Grand", ainsi que la ville de Vergina, l'un des plus importants sites archéologiques de Grèce.



Thessalonique est également connue comme un "paradis gastronomique", car elle se trouve au carrefour des échanges commerciaux et utilise des ingrédients provenant de toute la Méditerranée et d'Asie, qui sont servis dans les célèbres tavernes de la ville. En tant que deuxième plus grande ville de Grèce, Thessalonique, avec son aéroport moderne et entièrement rénové récemment, offre également un transport aérien solide avec des tarifs compétitifs vers et depuis l'Europe du Nord et de l'Ouest. Pour 2022, il sera possible de débuter la croisière « Idyllique Mer Égée » depuis Thessalonique, rendant ainsi les croisières Celestyal Cruises plus accessibles et abordables. Cela permettra également aux voyageurs de prolonger leur escapade au bord de mer dans la belle région de la Chalcidique.



Escale disponible dans la croisière Idyllique Mer Égée de 7 nuits, la croisière Éclectique Mer Égée de 7 nuits, la croisière Sur les pas de St-Paul de 7 nuits, et la croisière Noël 2022 de 10 nuits



Pour toutes ses escales, Celestyal Cruises propose des excursions en groupe avec des guides francophones à partir de 15 personnes. Les voyageurs peuvent également visiter les îles par leurs propres moyens.



Pourquoi nous participons au salon Ditex 2022 Les plans de croissances stratégiques de Celestyal Cruises imposent sa participation à des salons internationaux bien ancrés, reconnus et dynamiques tel que le Ditex.



C’est une excellente opportunité pour l’équipe Celestyal de rencontrer les partenaires les plus importants de la région et de partager avec eux notre vision et les projets d’avenir concernant le marché français. D’autant que nos objectifs sont de pouvoir échanger et partager les nouvelles tendances avec les principaux acteurs régionaux de l’industrie du tourisme mais aussi établir de nouveaux partenariats et découvrir de nouvelles voies afin d’achever notre plan de développement sur le marché français.



Contacter Celestyal Cruises



Email :

Téléphone : +33 (0) 1 86 65 73 62

