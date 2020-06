CetÉtéJeVisiteLaFrance : Comment Atout France veut draguer les Français et les Européens ?

Ce n'est pas tout, alors que 50 voyages d’influenceurs sont prévus tout au long de l’été, 7 influenceurs français, parmi les plus reconnus pour leur expertise voyage, exploreront chacun 2 à 3 régions françaises.



Leurs productions devront permettre d'inspirer leurs abonnés et futurs voyageurs.



Un filtre Instagram #CetÉtéJeVisiteLaFrance sera également mis à disposition pour inciter à la viralité et à la publication de selfies dans un esprit carte postale, avec mise en situation dans les destinations.



Enfin, les communautés des différents influenceurs et, plus largement les Français, seront invités à relayer leurs propres photos ou vidéos de vacances sur les réseaux sociaux en utilisant le #CetÉtéJeVisiteLaFrance.



Pour finir, l'ensemble des contenus seront diffusés dans le cadre de la campagne nationale, mais seront utilisés sur les marchés européens.



Caroline Leboucher, Directrice générale d’Atout France : " L’été 2020 sera un été singulier, mais il sera tout de même possible de vivre des expériences positives en France dans de bonnes conditions de sécurité grâce à une mobilisation sans précédent des professionnels du tourisme.



Les Français pourront se retrouver en famille, entre amis tout en soutenant l’économie locale. La richesse et la diversité de nos destinations vont leur permettre de redécouvrir nos cultures, nos gastronomies et nos patrimoines mais aussi de se déconnecter, de se ressourcer en profitant des grands espaces et d’activités sportives au grand air, en métropole ou outre-mer. "