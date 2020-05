Champs-Élysées : 50% des commerces ouverts dès ce lundi

L'association précise qu'un protocole sanitaire a été mise en place.



"Pour les salariés, le port du masque, et dans certains cas le port des gants, seront obligatoires. Du gel hydroalcoolique et des solutions désinfectantes (lingettes nettoyantes, etc.) seront mis à leur disposition. Des hygiaphones pourront être installés aux caisses et sur les tables de vente.



Pour les visiteurs, du gel hydroalcoolique leur sera également mis à disposition à l’entrée des magasins. Certaines enseignes pourront proposer des masques d’appoint pour les visiteurs non équipés, dans la limite des stocks disponibles."



Des protocoles de nettoyages, de désinfection, de mise en "quarantaine" et de protection sont mis en place pour les objets, textiles manipulés.



Les flux seront aussi réorganisés de manière à limiter le nombre de personnes à l’intérieur des magasins. A noter enfin qu'un service de vente à emporter sera assuré par certaines enseignes de restauration de l’avenue.