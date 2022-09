Appli mobile TourMaG



Changes : le dollar roi est toujours la norme La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change

TourMaG.com, en partenariat avec Mondial Change, vous propose de retrouver chaque semaine une analyse rapide du marché des changes. Objectifs : y voir plus clair sur les mouvements des principales devises, d’être avertis des événements importants à venir, et vous aider à prendre les bonnes décisions.

Rédigé par Hubert BIGEARD le Lundi 19 Septembre 2022

Le point économique Les principaux fondamentaux de l’économie américaine sont bons. L’inflation reste toujours le principal point noir toutefois.



Les chiffres publiés pour le mois d’août la semaine dernière ont provoqué un petit vent de panique sur les marchés financiers et ont poussé à la hausse le dollar index (qui permet de mesurer l’évolution du dollar face à un panier de devises majeures).



L’indice des prix à la consommation (IPC) a baissé moins que prévu (8,3% en variation annuelle contre un consensus à 8,1%). Les prix de l’essence ont continué de diminuer, comme au mois de juillet. Mais l’inflation sous-jacente (qui exclut les éléments les plus volatils comme l’énergie et l’alimentation) a progressé plus que prévu (0,6% en variation mensuelle – soit le double de ce que les analystes avaient anticipé).



C’est le signe que l’inflation se répand dans tous les segments de l’économie, en particulier dans les services. L’indice des prix à la production (IPP), qui est souvent considéré comme un indicateur avancé de l’IPC, a chuté sans surprise mais reste très élevé à 8,7% en variation mensuelle.



Cela renforce le scénario à court terme d’une nouvelle hausse des taux par la Réserve Fédérale américaine (dès cette semaine). Chez Mondial Change, nous estimons qu’une hausse de 75 points de base est appropriée et fortement probable.



Cependant, une minorité d’analystes anticipent une action plus agressive, de l’ordre de 100 points de base (30% des analystes adhèrent à ce scénario selon le marché monétaire). Au-delà de l’ampleur de la hausse des taux en septembre, les récentes données de l’inflation américaine confirment deux choses.



Premièrement, la politique monétaire n’est certainement pas encore suffisamment restrictive pour avoir un effet réel sur la dynamique d’inflation. Deuxièmement, l’inflation est très volatile à court terme. Son évolution dépend d’une myriade de facteurs, parfois éloignés comme la politique zéro Covid en Chine qui peut entraîner des conséquences sur les chaînes logistiques.



Il y a deux bonnes nouvelles toutefois. Les ventes au détail au mois d’août ont progressé de 0,3% en variation mensuelle aux Etats-Unis. C’est une bonne performance qui souligne que le consommateur américain se porte encore bien malgré la hausse des prix.



Les ventes au niveau du secteur des services sont notamment soutenues. Enfin, les revendications hebdomadaires au chômage ont chuté plus que prévu à 213000. C’est le plus bas niveau depuis le mois de juin et la cinquième semaine consécutive de repli. Cela indique que le marché du travail outre-Atlantique est toujours en pleine forme.



Du côté du Royaume Uni, l’inflation est toujours hors de contrôle. Au mois d’août, l’IPC est ressorti à 9,9% en variation annuelle. Le pic d’inflation est attendu proche de 13% (scénario optimiste) et devrait s’accompagner d’une longue récession durant cinq trimestres et entraînant une baisse du PIB de l’ordre de 2,1% selon les estimations de la Banque d’Angleterre.



La France n’est pas à l’abri de la récession. La banque internationale Barclays est la première institution de renom à annoncer l’entrée en récession du pays l’an prochain (contraction du PIB de l’ordre de 0,7%). C’est réaliste. Mais l’ampleur et la durée de la récession vont fortement dépendre de l’évolution de la crise énergétique et de la possibilité de rationnements au cours de l’hiver.



Pour l’instant, le gouvernement français exclut la possibilité d’une récession et table sur une croissance de 1% l’an prochain selon le projet de loi de finance 2023 (qui sera officiellement présenté le 26 septembre). Entre-temps, de nouvelles mesures de soutien ont été annoncées dont une extension du bouclier tarifaire pour un coût de 16 milliards d’euros.

Le point technique Le dollar roi est toujours la norme. La devise américaine a atteint de nouveaux points hauts face à plusieurs monnaies la semaine dernière (en particulier face au dollar canadien, au dollar néo-zélandais, à la livre sterling et à la couronne norvégienne).



L’aversion au risque qui s’accompagne d’une montée des taux d’intérêt au niveau mondial (surtout du taux d’intérêt à 10 ans de la dette américaine) va continuer de pousser le dollar à la hausse. Face à l’euro, le dollar affiche une hausse de 5,6% en variation mensuelle.



La paire EUR/USD évolue autour de la parité depuis plusieurs séances. Mais une baisse plus accentuée est inévitable.



Nous sommes toujours baissiers sur l’EUR/USD (c’est le cas depuis plusieurs mois). Nous n’anticipons aucun changement de direction à moyen terme. Du point de vue de l’analyse technique, le niveau de support à surveiller cette semaine se situe à 0,9860.

SUPPORTS HEBDO RESISTANCES HEBDO S1 S2 R1 R2 EUR/USD 0,9860 0,9781 1,0287 1,0440 EUR/GBP 0,8575 0,8435 0,8856 0,8989 EUR/CAD 1,3031 1,2867 1,3524 1,3670 EUR/JPY 141,00 140,60 144,83 146,91

Les annonces à suivre Trois banques centrales vont se réunir cette semaine pour durcir leur politique monétaire.

La Réserve Fédérale américaine se réunit mercredi.



La Banque Nationale Suisse devrait emboîter le pas de la Banque Centrale Européenne (hausse de 75 points de base). Elle possède une marge de manœuvre certaine puisque le risque de récession de la Confédération helvétique est marginal.



La Banque d’Angleterre, qui devait initialement se réunir la semaine dernière, devrait également augmenter son taux directeur de 75 points de base.



Ce planning chargé pourrait engendrer un regain de volatilité sur le marché. Adaptez vos stratégies de couvertures et soyez réactifs pour vous positionner

Jour Heure Pays Indicateur A quoi s’attendre ? Impact 21/09 20:00 Etats-Unis Communiqué de presse de la banque centrale et mise à jour des projections macroéconomiques Hausse du taux directeur attendue à 75 points de base. Elevé 21/09 20:30 Etats-Unis Conférence de presse de J. Powell Il est peu probable que Powell donne une direction claire concernant la trajectoire de hausse des taux à moyen terme. Elevé 22/09 09:30 Suisse Réunion de la banque centrale La Banque Nationale Suisse pourrait emboiter le pas de la Banque Centrale Européenne et opter pour une hausse du taux directeur de 75 points de base. Elevé 22/09 13:00 Royaume-Uni Réunion de la banque centrale Hausse probable du taux directeur de 75 points de base. Elevé

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.



Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...



www.mondialchange.com



Contact : Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...Contact : hubert@mondialchange.com





