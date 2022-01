Appli mobile TourMaG



Charmés par la Laponie, des agents de voyages racontent leur séjour hors du commun

Ils ont côtoyé la magie de très près et savent désormais pourquoi cette destination fait tant rêver.



3h15 de vol, 1 petite heure de décalage et c’est parti pour une déconnexion totale. Premium Travel a invité 22 agents de voyages en Laponie du 5 au 8 janvier 2022. Tous découvraient pour la première fois cette région de Finlande qui attire irrésistiblement les français.

Rédigé par Valérie ONNO, Premium Travel le Lundi 24 Janvier 2022

En route pour vivre un rêve éveillé... Commençons le récit de cette belle aventure avec cette phrase enthousiaste de Sophie Mario qui a participé à cet eductour : « Voyager en Laponie...C'est faire un séjour hors du temps, pur et très original ...C'est faire face à l'immensité de la nature ... C'est tout simplement OUAHHHH !!! ». C’est exactement ça, la Laponie finlandaise a ce pouvoir de donner l’impression d’être loin, très loin, de se déconnecter de tout pour profiter pleinement et paisiblement de son séjour. Quel plaisir de se couper du monde et des actualités pour s’enfermer dans une bulle de sérénité.

Nos repères spatio-temporels semblent différents, car les espaces environnants sont immenses, entièrement maculés de blanc, seuls les pas craquent sur la neige et l’horizon n’est jamais obstrué. Le rapport au temps n’est pas non plus le même car il fait jour quelques heures en hiver mais chacun s’habitue très vite sans que jamais ce ne soit pénalisant dans le déroulement du séjour. C’est d’ailleurs chaque jour un spectacle fascinant quand le ciel se colore d’un dégradé de pastels. Le froid sévit et pourtant personne n’en a souffert. Ce qui pourrait sembler perturbant ne l’est donc absolument pas, au contraire c’est aussi ce qui fait de cette destination un lieu hors du commun. Chaque voyageur s’adapte parfaitement et vit à 200% ses journées actives parfaitement équipé, dès son arrivée, de sa combinaison, ses moufles, ses chaussures et ses chaussettes de laine.



Stéphane Verdier nous livre ainsi son vécu et ressenti : « Près de 4 jours au cœur de la Taïga, une de mes destinations coup de cœur. Des paysages où le temps s'arrête, des découvertes à chaque instant, un émerveillement pour nos yeux, un enchantement pour notre cœur. Le froid - bien présent - n'a aucune emprise sur notre envie de découvrir cette Laponie Finlandaise envoutante »

Une expérience inoubliable riche de sensations et émotions Chaque journée pour ce groupe a été riche de sensations nouvelles et de découvertes. Chacun a aussi exprimé l’impression de se sentir reboosté et d‘avoir expérimenté quelque chose d’incroyable.



La Laponie c’est en effet un séjour actif où s'enchaînent des activités que vous n’aurez pas l’occasion de pratiquer tous les jours. Les excursions sont de plus sublimées par la beauté des lieux.



Les 22 agents de voyages présents sur cet eductour ont pu s’initier à la motoneige sur un parcours de 50 km avec le plaisir de traverser des lacs gelés, de sinuer dans des forêts denses et de déjeuner dans un chalet loin de tout. Ce fut aussi l’occasion de s’initier à la typique et singulière pêche sous la glace. Attention pas question ici de poser simplement sa ligne, il faut d’abord s’ingénier à percer les 30 cm de glace, pas une mince affaire... Certains s’y sont durement essayés, la pêche ne fut pas productive ce jour-là. Au programme également, la découverte du spectaculaire village de glace avec ses sculptures impressionnantes. Emotions garanties avec la visite d’une ferme de rennes, un moment à la fois magique et magnifique, ainsi qu’avec l’incontournable balade en chien de traîneau dans un panorama qu’on pourrait croire purement sorti de notre imaginaire.



Et comme le dit si joliment Marie-Pierre Stievet : « Le voyage a été une véritable expérience, s’adapter au froid, pratiquer des activités originales où on a envie de se dépasser, vivre la nuit polaire avec ses lumières magnifiques lorsque le jour se lève et découvrir la voie lactée le soir à la recherche des aurores boréales. La Laponie c’est vraiment un ensemble de composants tellement hors normes, atypiques, insolites. Ce qu’on ne fera pas ailleurs, ce qu’on n’imagine même pas tant qu’on ne l’a pas vécu. »

Aucun n’a su résister, tous ont succombé... Ce qui est sûr, c’est que tous sont revenus les yeux chargés d’étoiles et de paillettes. La magie a opéré et fait que chacun a succombé au charme irrésistible de la Laponie. Ce groupe de professionnels du voyage a unanimement félicité la destination, ses activités, ses hébergements 3 à 4* en ville ou en pleine nature, ainsi que le déroulement du programme.



« Nous avons eu la chance de découvrir grâce à Premium Travel, cette destination magique et unique qu’est la Laponie. Une organisation parfaite de A à Z nous a permis le déroulement infaillible d’un séjour en toute tranquillité et sans accros. Les activités proposées lors de ce séjour nous ont donné l’opportunité incroyable de découvrir des paysages à couper le souffle mais également de tester et d’approuver l’accueil chaleureux et la convivialité des Lapons. » nous dit Amélie Paumier.



Pour Maude Hue, ce voyage en Laponie est « une expérience inoubliable à vendre les yeux fermés (avec pleins de conseils à la clé)».



Achevons ce séjour hors du commun sur ce témoignage de Catherine Doulx « Un grand merci à PREMIUM TRAVEL pour ce merveilleux Eductour dans ce paradis blanc ! Une bonne humeur collective, des expériences inoubliables au travers des paysages magiques de la Laponie Hivernale que je ne suis pas prête d’oublier. Une destination à consommer sans modération ! »



Sans doute faudra-t-il alors y retourner... Pour tenter à nouveau de voir les aurores boréales qui n’ont pas été au rendez-vous pour cette première découverte. Joli prétexte pour revivre ce merveilleux voyage.



Notre nouvelle programmation 2022/2023 est déjà ouverte pour les groupes.

La réservation des GIR pourra se faire dès février 2022.

