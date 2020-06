Chefs : Michel Marini au Domaine de Fontenille (Lauris), et Camille Gandolfo (Bords de Mer) à Marseille les restaurants des Domaines de Fontenille ont rouvert leurs portes

Ce mardi 2 juin, les restaurants des Domaines de Fontenille en France ont rouvert leurs portes. A cette occasion, la Collection Les Domaines de Fontenille accueillent deux nouveaux chefs dans leurs cuisines : Michel Marini au Domaine de Fontenille à Lauris, et Camille Gandolfo aux Bords de Mer à Marseille, respectivement natifs du Luberon et de Marseille. Après un parcours et des expériences auprès des plus grands, ces jeunes chefs amoureux de leur région ont à coeur de laisser s’exprimer tout le potentiel de leur terroir à travers leur créativité.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 5 Juin 2020

Michel Marini est un Chef d’une grande précision pour réinterpréter le terroir provençal. Il n’est pas étranger à la famille des Domaines de Fontenille.



Précédemment Chef des Bords de Mer à Marseille alors sous la direction en cuisines des Soeurs Levah, il prend désormais le chemin des cuisines du Domaine de Fontenille à Lauris.

Camille Gandolfo, est une phocéenne de cœur et de sang pour Les Bords de Mer



Camille Gandolfo s’est formée auprès de Lionel Lévy, d’abord dans son restaurant étoilé à Marseille Une Table du Sud.



Puis elle intègre les équipes d’Alain Ducasse au Jules Vernes pendant 3 ans. Aujourd’hui, elle rejoint Les Bords de Mer et son équipe aguerrie qui célèbre la beauté du Sud et de ses produits.



"Mentorés par le Chef triplement étoilé Eric Frechon, l’arrivée de ces deux nouveaux talents souligne la dynamique de cette Collection d’exception qui offre la possibilité aux jeunes Chefs régionaux d’exprimer toute la richesse de leurs terroirs si particuliers."

