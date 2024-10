Civitatis et son équipe en France participent activement aux événements clés de leurs partenaires

Dans un secteur en perpétuelle évolution, la participation aux événements des partenaires est une occasion pour Civitatis de présenter son offre et sa valeur ajoutée à un large public de professionnels et de voyageurs. Que ce soit lors de salons comme IFTM Top Resa, les congrès des Entreprises du Voyage (EDV) ou encore d’autres forums régionaux et conventions, l’équipe de Civitatis France s’investit pleinement pour échanger avec les acteurs de l’industrie et faire découvrir la révolution que suppose la plateforme dédiée aux agences de voyages, développée par Civitatis.



Récemment, Georges Sans, Directeur du développement pour la France a participé au Workshop d’Eden Tour à Nantes, le 26 septembre. Aussi, Samuel de Arcos, responsable des agences de voyage francophones, était le 3 et 4 octobre à l'événement « The Open House » à Bordeaux, organisé par AerTicket & CMS Vacances.