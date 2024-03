Civitatis vous dévoile les 5 avantages de sa plateforme dédiée aux agences de voyages

Avec un programme dédié aux agences de voyages qui compte dorénavant plus de 24 500 agences réservant les activités et les transferts de Civitatis pour enrichir le voyage sur mesure de leurs clients, la plateforme partage cinq avantages de s’y affilier pour accroître leurs revenus.



Rédigé par Clémence Thouant le Lundi 4 Mars 2024

Civitatis, la plateforme B2B2C spécialisée dans la vente de visites guidées et d'excursions en français dans le monde entier, partage cinq avantages clés offerts aux agences de voyages partenaires. Avec un engagement continu envers l'excellence du service et l'innovation, Civitatis reste à la pointe de l'industrie du tourisme en offrant des solutions adaptées aux besoins des professionnels du voyage.



Avec plus de 15 années d’expertise dans le domaine des activités touristiques, Civitatis s'est imposé comme l'une des principales plateformes de réservation en ligne pour les visites guidées, les excursions et les activités en français dans les destinations phares du monde entier. Proposant un très large catalogue de plus de 89 000 activités réparties dans 3 800 destinations couvrant 160 pays, la plateforme a enrichi le voyage de 10 millions de clients l’année dernière. En 2024, tout laisse à penser qu’elle enrichira le séjour de 15 millions de voyageurs rien que cette année.



1. Un large catalogue d’activités en français Civitatis propose un vaste choix d'activités soigneusement sélectionnées dans le monde entier en français, avec près de 90 000 expériences sur le site. Avec la possibilité de filtrer les activités disponibles en français uniquement, les agences de voyages peuvent offrir à leurs clients une expérience sur mesure et parfaitement adaptée à leurs besoins linguistiques. Un avantage non négligeable pour garantir la satisfaction du voyageur.



Avec sa vaste gamme d'options disponibles sur son site, Civitatis offre des activités pour tous les goûts et tous les budgets. Qu’il s’agisse de visites guidées, d’excursions ou de circuits de plusieurs jours à travers le monde, le client trouvera sûrement son bonheur. En outre, le site propose également une variété d'activités de plein air et d'aventure, des spectacles, des croisières en bateau et des vols en montgolfière et en hélicoptère, des visites gastronomiques ainsi que des transferts aux aéroports.



2. Un processus de réservation facile sur une plateforme intuitive Grâce à une plateforme conviviale et intuitive entièrement dédiée aux agences de voyages, ces dernières peuvent effectuer des réservations en quelques clics en s’affiliant au programme gratuitement. L'interface simplifiée de Civitatis garantit une expérience fluide et sans tracas pour les professionnels du voyage et leurs clients. En plus de permettre aux agences de gagner des commissions avantageuses facilement, elles ont la possibilité de faire un suivi de leurs réservations, de gérer les paiements et d'accéder à des statistiques détaillées afin d'évaluer leurs performances.



3. Une nouvelle modalité de paiement significative : “Buy Now, Pay Later” Civitatis a introduit récemment une nouvelle modalité de paiement permettant aux agences de voyages de réserver des activités pour leurs clients sans effectuer de paiement immédiat. Cette option offre une flexibilité financière précieuse aux agences tout en garantissant la satisfaction des clients qui ne sont pas confrontés au manque de disponibilité de certains services. Cette amélioration significative a été implémentée pour les agences, suite à l’écoute active de leurs besoins et suggestions. En réalisant régulièrement des sondages auprès de ses agences partenaires, l’équipe de Civitatis réalise des mises à jour fréquentes de la plateforme pour leur offrir un service toujours plus adapté.



4. Une équipe francophone dédiée aux agences de voyages Les agences de voyages partenaires bénéficient d'un support dédié avec une équipe francophone expérimentée qui travaille avec plus de 24 500 agences issues du monde entier. La disponibilité d'une équipe qui parle français garantit une communication fluide et efficace pour les agences francophones. Disponibles pour répondre aux questions, offrir des conseils pour optimiser vos ventes et fournir une assistance personnalisée, nos experts assurent un partenariat solide et une collaboration fructueuse pour enrichir le voyage de vos clients.



5. Un service client exceptionnel disponible 24h24, 7j/7 Civitatis a bien compris l'importance d'un service client de qualité. C’est pourquoi une équipe de support client francophone, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, est là pour garantir une assistance rapide et efficace à toutes les étapes du processus de réservation des activités des clients. De plus, son service clientèle présente dorénavant un numéro spécifique pour les appels provenant de France, et un autre pour la Belgique. L’équipe de SAV de Civitatis se caractérise par une satisfaction de sa clientèle en 2023 très remarquable, avec un pourcentage s’élevant à 91,4 %.



Contactez Civitatis pour enrichir le voyage de vos clients



Georges Sans

Directeur du développement France

gsans@civitatis.com

+33 647 183 112



agences@civitatis.com

Plateforme d'agences : +34 686 766 807



