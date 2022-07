Click&Boat : vers un été historique ?

La communauté de Click&Boat comprend dorénavant 1 million de personnes.



Dans les destinations plébiscitées nous retrouvons la région PACA avec Marseille en tête, puis la Corse, la Bretagne, les Baléares, la Sardaigne, Grèce et Croatie.



Les Français dépenseront en moyenne cet été 1 256 euros pour un catamaran pour une location à la journée, 563€ pour un voilier, 632€ pour un bateau moteur, 395€ pour un semi-rigide et 1 034€ pour une péniche.



" Les deux dernières années ont considérablement accéléré la demande de notre marché, en particulier sur certaines destinations comme la PACA, les Baléares, la Campanie, la Dalmatie et les îles grecques.



La location d’un bateau à la journée ou à la semaine s’inscrit parfaitement dans les tendances voyages post-covid : évasion, connexion avec la nature et convivialité, " explique Edouard Gorioux, cofondateur de Click&Boat.