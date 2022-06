Location bateaux : SamBoat met le cap sur les Etats-Unis

Malgré cela, “aucun concurrent de taille n'est présent aux États-Unis pour le moment sur ce marché” assure Laurent Calando, cofondateur du site de location.



“SamBoat est une des plus grandes plateformes mondiales avec plus de 300 000 demandes reçues par an et sera mobilisé pour assurer la demande américaine.”



La plateforme, qui a récemment été adaptée pour permettre des paiements en dollars américains et livres sterlings, apporte un accompagnement personnalisé pour chaque client, tout cela pour un prix accessible, jusqu’à 40% moins cher que les prix du marché.



Initialement basé sur les particuliers cherchant à rentabiliser leurs bateaux, SamBoat souhaite capitaliser sur Bénéteau (actionnaire de Dream Yacht Cahrter) et son implantation réussie en 2014, avec le rachat du constructeur américain de bateaux à moteur RecBoats.