Click & Boat :: "Nous espérons que les acteurs du nautisme seront intégrés au plan tourisme"

TourMaG.com - Nous avions lancé Click & Boat à la veille de la crise mondiale début mars, lors du rachat de votre concurrent allemand. Depuis qu'elles sont les nouvelles ?



Edouard Gorioux : Il y a sans doute deux sujets à aborder, d'un point de vue organisationnel et l'impact sur le business.



Au niveau du travail, nos équipes très agiles et déjà aguerries aux outils digitaux, nous ont permis de nous adapter très rapidement. D'ailleurs nous nous sommes mis au télétravail avant même l'annonce du confinement.



Ce changement a été très fluide. Après au niveau de l'activité économique, comme l'ensemble des acteurs du tourisme, nous avons connu une baisse très importante de la demande entre mars et début mai, de l'ordre de 90% par rapport à ce que nous connaissions avant le confinement.



Ce fut extrêmement brutal et fort, sur l'ensemble des marchés que ce soit sur les destinations émettrices et réceptrices.



Pour vous rendre compte de l'importance, plus de 50% de notre clientèle se trouve à l'étranger et la France représente moins de 40% de notre chiffre d'affaires, nos plus gros marchés étant l'Espagne, Grèce, Italie et Croatie.



TourMaG.com - Vous avez aussi un bureau à Miami comment cela s'est-il passé ?



Edouard Gorioux : Justement c'est l'une des surprises, puisque les USA font partie des pays ayant des contraintes sanitaires différentes qu'en Europe.



Le niveau d'activité a été plutôt stable durant la crise, car il n'y a avait pas de restrictions au niveau de la navigation.



Toutefois la reprise se fait moins ressentir qu'en Europe, le rebond est plus tardif, nous espérons que cela ne serait tarder, à mesure que la crise sanitaire disparaîtra.



TourMaG.com - Que donne la reprise depuis ma mi-mai ?



Edouard Gorioux : En revanche, nous avons constaté à partir du 11 mai et encore plus lors de l'allocution d'Edouard Phillippe sur la fin du périmètre des 100 km, une accélération du business, que ce soit en trafic qu'en demande.



Pour tout vous dire, la reprise a été aussi forte et brutale que la baisse vécue au début du confinement.



Depuis quelques jours, le nombre de demandes sur notre site est très important, cela reflète un besoin d'évasion et de liberté après ces deux mois de confinement.



Nous avons aussi bien des demandes pour la journée que des croisières de plusieurs jours, tout en respectant les règles de sécurité sanitaire.