Click&Boat : "Ne pas être seulement catégorisé comme une plateforme""

TourMaG.com - Est-il facile pour vous de séduire la clientèle américaine en étant entre guillemets une start-up française ?



Esteban Naegel : Pour des Américains qui souhaitent louer un bateau aux USA, c'est un peu plus compliqué.



Par contre pour ceux souhaitant réserver un voilier ou autre en Europe, en tant que leader sur de nombreux marchés et produits, nous sommes un peu la référence.



Notre priorité est surtout de faire venir les Américains ici sur le Vieux continent. Nous nous comportons comme agent de voyages, d'ailleurs c'est une très bonne clientèle pour les produits et services atour de la location.



Ils se laissent facilement guider pour prendre des billets d'avion, leur logement, etc. Avec Océan Voyages, la marque de notre agence, nous apportons une véritable valeur ajoutée.



TourMaG.com - En tant que responsable des ventes, l'acquisition d'Océan Voyages doit être un atout...



Esteban Naegel : Il y a aussi l'acquisition de Scansail, dans l'activité d'agent de voyage en Allemagne.



A travers ces deux rachats, nous souhaitions ajouter une casquette et une expertise en tant qu'agence, pour ne pas être seulement catégorisé comme une plateforme. Les deux nous ont beaucoup apporté, sur l'approche vis-à-vis des clients.



TourMaG.com - Quels sont les prochains enjeux pour Click and Boat ?



Esteban Naegel : Nous travaillons sur l'année prochaine pour anticiper les tendances, puis améliorer l'existant, en ajoutant d'autres partenariats ou services.



Si nous avons atteint une certaine maturité en Europe, nous avons encore des concurrents, donc nous devons rester humbles. La marge de progression est possible notamment sur les locations de bateaux à voiles et catamaran, ils avaient axé leur stratégie sur l'agence de voyages.



Nous voulons être le leader sur chaque segment, mais cela prend du temps. Nous devons continuer à bien nous spécialiser sur chaque segment. Nous travaillons sur un format vidéo des itinéraires, nous sommes en phase de test.



L'enjeu serait que les clients reçoivent une vidéo d'une minute, pour inspirer sur les possibles itinéraires au départ d'une ville.