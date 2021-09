Club Lookéa, Club Marmara, Nouvelles Frontières : les brochures 2022 sont de sortie !

les expériences vécues lors de la crise sanitaire et le bilan de l’été permettent aux experts production TUI France de croire plus que jamais au développement des "Circuits privés et Autotours" qui présentent une brochure dédiée accompagnant les "Circuits accompagnés"

TUI France dévoile ses, soit deux brochures Nouvelles Frontières et une brochure unique hiver 2021/22 pour Club Lookéa et Club Marmara.En ce qui concerne Nouvelles Frontières, "", indique le voyagiste dans un communiqué.Les "Circuits Accompagnés" , ce sontsur plus de 95 destinations ; 4 labels (Direction l’insolite, la nature, la croisière et l’aventure) ; 4 styles de voyages (Découvrir / Rencontrer / Approfondir / Grand Voyage).Tandis que les "Autotours et Circuits privés" regroupentsur 23 destinations et 2 styles de voyages (Découvrir et Approfondir).A noter que Nouvelles Frontières défriche de nouvelles destinations et itinéraires hors des sentiers battus : Ouganda à la rencontre des derniers gorilles, France, Arabie Saoudite/Jordanie, Albanie, Arménie, République Tchèque/Autriche, Etats-Unis, Argentine, Russie.