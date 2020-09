Club Med : Anne Browaeys succède à Xavier Mufraggi elle sera en charge de la Business Unit Marchés Europe-Afrique

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Anne Browaeys est nommée à la tête de la Business Unit Marchés Europe-Afrique et succède ainsi à Xavier Mufraggi. Quentin Briard est promu directeur général global marketing, digital & technologies (gMDT).

Rédigé par La Rédaction le Mardi 29 Septembre 2020

Club Med annonce aujourd’hui la nomination d’Anne Browaeys, actuelle directrice générale Global Marketing, Digital & Technologies, à la tête de la Business Unit Marchés Europe-Afrique (EAF Marchés).



Elle succède à Xavier Mufraggi qui a décidé de se consacrer à un nouveau projet professionnel aux Etats-Unis où il a vécu pendant 13 ans et dirigé les activités du Club Med.



Il devient Président Directeur Général de YPO (anciennement Young Presidents’ Organization), une organisation mondiale, composée de plus de 28 000 chefs d’entreprises de 142 pays, qui se donne pour objectifs de favoriser les échanges et l’amélioration des pratiques de management.



Anne Browaeys aura pour mission "d’organiser le rebond du Club Med sur l’ensemble des marchés européens" dans le contexte de la crise liée au covid-19. Elle est membre du Comité de Direction Générale et reporte à Henri Giscard d’Estaing, Président du Club Med.

Quentin Briard, précédemment directeur commercial & omnicanal France, au sein de la Business Unit EAF Marchés, est promu directeur général global marketing, digital & technologies (gMDT) et succède à Anne Browaeys.



Quentin Briard devient membre du Comité de Direction Générale et reporte également à Henri Giscard d’Estaing, Président du Club Med.

Lu 450 fois Notez





Dans la même rubrique : < > Gîtes de France : Sylvie Pellegrin reste présidente de la fédération nationale L'APST dévoile la composition de son nouveau bureau...