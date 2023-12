Club Med Japon : inauguration d’un 4e resort

L’ouverture du Club Med Kiroro Grand marque une étape stratégique dans le développement de notre portefeuille de Resorts, implantés dans les destinations les plus prisées au monde. Nous sommes ravis d'ouvrir un nouveau Resort en Hokkaido et de témoigner ainsi de notre attachement à cette destination authentique et réputée à travers le monde, notamment pour son excellente poudreuse.



Après un succès record de nos Resorts de montagne en 2023, nous sommes convaincus que le Club Med Kiroro Grand contribuera à renforcer notre leadership en matière d'expérience des vacances tout compris à la montagne, été comme hiver.



Le Club Med Kiroro Peak a rencontré un succès exceptionnel l'hiver dernier et nous n'en attendons pas moins du Club Med Kiroro Grand : nous commençons cette saison d'hiver avec un taux d'occupation très élevé durant les fêtes de fin d’année, et la majeure partie du mois de janvier était déjà complète avant l'ouverture officielle du Resort.

A cette occasion, Henri Giscard d'Estaing , Président du Club Med, a déclaré: «Les autres resorts implantés au Japon sont : le Club Med Kiroro Peak, situé au nord de l'île d'Hokkaido, le Club Med Tomamu Hokkaido, et le Club Med Kabira Ishigaki situé dans une réserve marine protégée au large de l'île d'Ishigaki, dans la préfecture d'Okinawa.