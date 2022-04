Cockpit Aerticket : "Nous récupérons des agences business grâce à notre multi-IATA"

Cockpit Aerticket, outil 100% B2B prépare la reprise.



" Depuis la rentrée des vacances de Noël nous voyons clairement les réservations qui repartent. En ce moment avec la guerre en Ukraine c'est plus compliqué mais malgré tout on perçoit une nette augmentation des ventes surtout sur les Amériques " nous indique Charlotte Roussel, directrice générale France.



La solution permet d'accéder à un contenu multi sources, multi IATA " nous avons plus de 110 IATA connectés ce qui permet une complémentarité de l'offre déjà existante en agence " indique Charlotte Roussel. " Et nous agrégeons aussi du NCD, des low cost et la SNCF" .



Si le profil des agences qui se connectent est essentiellement loisirs, Aerticket récupère " énormément de d'agences business travel notamment grâce à nos multi IATA qui permettent par exemple d'avoir des meilleurs tarifs sur des trajets du type Los Angeles - Paris sur le IATA américain que sur le IATA France".