Collection croisières PONANT 2023 / 2024 : Voyager est un Art

Dès cet été, plus d’une centaine de voyages inspirants sont organisés autour de quatre grandes thématiques. Compagnons fidèles ou nouveaux partenaires et ambassadeurs, chaque itinéraire accueillera des invités prestigieux. Explorateurs, scientifiques, naturalistes, aventuriers, journalistes, historiens et de nombreux autres spécialistes de renommée mondiale partageront leur passion lors de conférences et d'ateliers à bord.



La protection de l’environnement.

Des voyages aux côtés d'explorateurs, de scientifiques et de naturalistes de renommée mondiale pour découvrir les défis de la protection des océans et des pôles.



L’astronaute Jean-François Clervoy et les exploratrices du projet Femmes aux Pôles du Cercle Polaire, comme Laurence de La Ferrière seront à bord du Commandant Charcot pour partager leur expérience de première main sur les enjeux d’environnement et aussi de géopolitique. Ambassadrice auprès du ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse et experte en développement durable, Maud Fontenoy sensibilisera les passagers sur la préservation de la planète et des océans, son combat depuis 20 ans.



Le rayonnement culturel.

Des programmes dédiés à l’art, la musique, le patrimoine ou la culture vivante, des occasions exceptionnelles de rencontre avec des artistes et des spécialistes, pour des voyages riches en émotions esthétiques.



En 2023, l’écrivain, poète et musicologue Alain Duault et des plateaux musicaux d’exception sont programmés sur six croisières musicales en collaboration avec Radio Classique. Un nouvel itinéraire 100% Jazz est proposé avec le Marseille jazz des 5 continents, tandis que les partenariats avec le Mucem de Marseille, le musée du Quai Branly - Jacques - Chirac, Paris-Match et les croisières gastronomiques Relais & Châteaux, Cuisine & Vins de France et Château Latour sont également renouvelés. Enfin, la danseuse de l’Opéra de Paris Eugénie Drion sera de retour à bord en août pour un nouveau projet d’artistes en résidence.



La géopolitique.

Des itinéraires pour comprendre le monde et ses enjeux grâce à l’éclairage érudit des experts présents à bord : diplomates, journalistes, essayistes, historiens, reporters de guerre, philosophes ou encore psychanalystes.

Observateurs et acteurs de la vie politique et de la géopolitique partagent à bord leur savoir, à l’instar de Jean-Louis Debré, ancien Président de l’Assemblée nationale, Christophe Ono Dit Biot et Patrick Mahé, journalistes du Point et de Paris-Match. Déjà présent en 2022, Christian Makarian, ancien journaliste de L'Express, sera rejoint en 2023 par Didier François, reporter de guerre qui a couvert la plupart des conflits de la planète depuis plus de 40 ans.