Come back to travel : l’Australie voit les choses en "grand" !

La Nouvelles-Galles du Sud, déjà. La région ne se résume surtout pas qu’à Sydney mais, aussi, aux Blue Mountains, patrimoine mondial de l’Unesco et à la Hunter Valley, territoire viticole.



L’Australie du Sud, c’est seize régions viticoles et, aussi, Kangoroo Island, sanctuaire dédié à la vie sauvage australienne : on y croise facilement lions de mer, koalas, dauphins et de minuscules dragons de mer.



Région unique, le Territoire du Nord et Darwin, sa capitale culturelle, vaut, entre autres, pour le Parc national de Kakadu, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, si vaste qu’il est divisé en sept régions distinctes et six saisons spécifiques. Un des "must" est aussi de faire le tour d’Uluru-Ayers Rock, accompagné d’un guide aborigène.



On se dirige vers le Queensland et Brisbane, une ville renommée pour son dynamisme et son style de vie décontracté. La destination abrite aussi la Grande Barrière de Corail et les 74 îles qui composent les Whitsundays.



Présent aussi, l’état du Victoria a pu mettre en avant la vie culturelle et enthousiasmante de Melbourne mais aussi, des montagnes qui sont autant d’occasions de s’adonner à des activités comme le ski l’escalade et la randonnée. Victoria, c’est aussi un littoral étendu à découvrir empruntant la Great Ocaan Road qui serpente sur plus de 200 km.



De quoi, effectivement, " voir grand ", sans être embêté par la foule. L’Australie, en effet, ce n’est que 25 millions d’habitants, cela en fait un peu plus de trois par km2.



Enfin, rappelons que l'Australie et la Nouvelle-Zélande accueilleront en 2023, du 19 juillet au 20 août, la coupe du monde féminine de football,