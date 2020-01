Comment Air Tahiti Nui veut conforter sa place de leader en Polynésie

La compagnie qui fêtera cette année son 22e anniversaire, termine en effet un cycle d’investissements qui l’a vu se moderniser en profondeur.



En plus du renouvellement complet de sa flotte d’Airbus A340, remplacés par 4 Boeing 787-900 (2 en propre qui ont fait l’objet d’une défiscalisation, et 2 en leasing), ATN vient d’inaugurer un siège social flambant neuf à l’aéroport de Tahiti-Faa’a.



Elle a aussi a obtenu la certification ETOPS225, a migré ses opérations sur Amadeus, s’apprête à lancer son propre programme de compensation carbone et a étendu son réseau d’alliances (avec American Airlines, Japan Airlines, la TAM ou encore Qantas). Des alliances qui représentent désormais 30% de ses recettes.



« Notre modèle est maintenant parfaitement adapté au marché polynésien, un hybride de VFR (Visit friend and relatives) et de haut de gamme et notre produit tri-classe est en parfaite adéquation avec la qualité de la destination Polynésie » , résume Jean-Marc Hastings, à la tête du marché France, ajoutant que de nouveaux partenariats régionaux avec des compagnies aériennes du Pacifique devraient voir le jour dans les mois à venir.



Deux points de vigilances toutefois, pour le transporteur polynésien. Le renforcement progressif des vols d’United, d’abord, en lien avec la forte hausse du tourisme américain à Tahiti (voir encadré).



De l’autre, le ralentissement des trafics sur les lignes vers Japon, Australie et Nouvelle-Zélande dû à la concurrence mais aussi au manque de capacité hôtelière en Polynésie et la prédominance des marchés touristiques français et américains.