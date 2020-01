Comment Subocea aide à organiser des sorties de plongée sous-marine

Subocea est une société spécialisée dans l'organisation de croisières et de séjours de plongée partout dans le monde. Depuis plus de 20 ans, les conseillers Subocea, passionnées par cette discipline, accompagnent les agences de voyage pour leur permettre de réussir à coup sûr leurs séjours plongée.

Rédigé par Subocea [Contenu sponsorisé] le Mercredi 8 Janvier 2020

Subocea : un large réseau partout dans le monde

Pour aider les agences de voyage à organiser des vacances idéales pour leurs clients comprenant des séances de plongée sous-marine et d'autres attractions, Subocea propose des destinations spécifiques, attrayantes par leurs paysages et leur cadre paradisiaque.

Ces destinations privilégiées, sélectionnées selon la saison, garantissent des découvertes uniques et un dépaysement total.

Des services privilégiés pour les agences Que l'agence de voyage souhaite planifier des voyages de groupe ou des voyages sur-mesure, Subocea assure un service personnalisé avec suivi avant, pendant et après le voyage.

Dans le premier cas, la logistique prime et une gestion rigoureuse est requise.

Dans le second cas, le voyage comprend plusieurs activités choisies selon les envies des participants.

Subocea met à disposition un interlocuteur unique, dédié à ce voyage précis, prêt à répondre à chaque interrogation 24 heures sur 24.

Ce conseiller connaît parfaitement la destination et peut guider avec précision.



Des solutions adaptées à chaque lieu de plongée Des tests et réévaluations régulières des offres sont effectuées par les experts Subocea.

Les lieux proposés sont revisités et les spots de plongée sont classés selon leur diversité marine et l'expérience qu'ils permettent.

Les descriptifs réalisés ensuite reprennent chaque point essentiel en spécifiant notamment les curiosités et les espèces à découvrir : raies manta, tortues de mer, poissons tropicaux, carangues, barracudas, etc.

Du côté de Bali, Maui, des Galapagos, près de l'Île de Socorro ou vers El Gouna, les séjours sont toujours source d'évasion.

Demander un devis sur le site ne prend que quelques instants.



Subocea règle pour les agences de voyage les problèmes techniques et logistiques liés à l'organisation de sorties de plongée.

Quelle que soit la période de l'année, l'endroit, la fréquence souhaitée... la société française spécialisée réalise l'exceptionnel pour que plongeurs et non-plongeurs vivent une expérience inoubliable.



