Comment améliorer sa marge avec la nouvelle plateforme BtoB Premium Travel Intuitive et fonctionnelle, elle permet de gagner en réactivité et bien plus encore…

C’est sur ce nouvel outil de réservation BtoB que les agences peuvent désormais réserver en ligne toute la production GIR (groupe d’individuels regroupés), autotours et voyages de groupes de la Française des Circuits, une des marques du groupe Premium Travel. Cette plateforme de réservation veut répondre aux besoins en constante évolution des clients. Elle va même au-delà de leurs attentes en leur permettant d’améliorer leur marge.

Lundi 14 Mars 2022

La production 2022/2023 du spécialiste du circuit La Française des Circuits couvre pas moins de 70 destinations sur les 5 continents.



Une offre étoffée qui comprend près de 185 produits déclinés en 8 gammes différentes pour contenter tous les profils de voyageurs qui souhaitent réserver un circuit. 7 chefs de produits ont apporté leur expertise sur leurs destinations respectives dans la conception de cette programmation. L’union des marques La Française des Circuits, Jetset Voyages, Australie Tours, Nouvelle-Zélande Voyages, Alma Latina et Asie Infiny sous le nom unique Premium Travel en octobre 2021 a contribué à renforcer la qualité de cette équipe de production dirigée par 2 co-directrices. Une association de savoir-faire où chacun possède une parfaite maîtrise de ses destinations.



L’ensemble de cette production GIR, autotours et voyages de groupes est disponible sur la nouvelle plateforme de réservation Premium Travel. Quelques clics suffisent pour réserver un circuit sur cette interface au graphisme et à l’ergonomie agréables. La navigation est intuitive et fluide avec un accès rapide et simplifié aux produits recherchés par un système de filtres ou en utilisant directement la barre de recherche ultra affûtée qui mène en quelques secondes au produit souhaité.



Un des objectifs premiers et cruciaux de ce nouvel outil : faire gagner du temps aux agences. La plateforme leur permet de monter en autonomie et en réactivité grâce aux stocks terrestres et à la disponibilité immédiate de l’aérien. Tout a été pensé pour répondre à ce besoin d’instantanéité face à des voyageurs exigeants, impatients et souvent éphémères. L’agence a donc les rênes en main pour réserver un circuit en toute autonomie et satisfaire ainsi un client désireux de quitter son agence son voyage confirmé en mains.



Améliorer sa marge en réservant sur la plateforme La plateforme Premium Travel remplit parfaitement les objectifs de rapidité attendus pour réaliser un devis ou effectuer une réservation. Elle propose également un back office complet où l’agence peut suivre ses réservations, ses requêtes, annuler ses options et se procurer tous les documents utiles au voyage. Un souci de transparence et de précision particulier est apporté à chaque programme où tous les détails sont fournis afin que chaque question posée par un client ait la réponse appropriée. Des programmes en format word sont mis à disposition pour un téléchargement et une personnalisation aux couleurs de l’agence. L’agence de voyage possède donc en ligne tous les services utiles et nécessaires à son client.



Mais ce nouvel outil va même au-delà de ce qu’on attend d’une interface de réservation BtoB. Il offre en effet une solution d’aérien flexible permettant de rechercher en temps réel un vol au départ de toutes villes de France, incluant les pré acheminements. En plus de l’avantage certain de pouvoir choisir son plan de vol ou sa compagnie aérienne, la technologie mise en place va remonter des tarifications moins chères que le prix proposé en brochure. Les variations de prix, dépendantes des villes et des périodes de départ, vont de 15€ à plus de 100€ par personne, des montants qui ne sont donc pas négligeables. Premium Travel a choisi de rétrocéder aux agences ces réductions en leur offrant ainsi la possibilité d’augmenter leur marge en plus de la commission qui leur est rétribuée.



Réaliser une cotation groupe en quelques clics Montre en main, il est désormais possible de créer en quelques instants, sur cette plateforme, un devis pour un groupe, avec l’assurance de sa disponibilité en temps réel. Cette belle avancée technologique est rendue possible grâce à la connexion directe du système aux stocks aériens détenus par Premium Travel. Choisissez la destination, le produit, la période désirée et s’afficheront alors instantanément, sous forme de graphisme, le nombre précis de sièges disponibles et la tarification associée pour le produit groupe choisi. Réaliser une cotation pour un groupe est donc désormais réalisable en quelques clics avec un stock aérien garanti et avec autant de fluidité et de réactivité qu’un devis pour un voyage individuel.





Avec cette nouvelle plateforme, Premium Travel souhaite que le tourisme de demain, qui va réclamer encore plus de réactivité, de personnalisation et de précision, soit dès maintenant entre les mains des agences



Se connecter pour la première fois

https://premiumtravel.force.com



ou formulez votre demande auprès du Service Commercial au 01 44 88 01 44

ou par mail à Pour toute nouvelle connexion sur la plateforme, inscrivez-vous sur :ou formulez votre demande auprès du Service Commercial au 01 44 88 01 44ou par mail à premium@premiumtravel.fr

