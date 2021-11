Comment les niveaux de vol font économiser 1 million de tonnes de CO2/an

Le deuxième progrès est moins une révolution dans la gestion de l'espace aérien qu'une évolution de la flotte d'avions : les nouveaux avions sont construits pour voler efficacement à des niveaux plus élevés.



En septembre 2021, le niveau de croisière le plus demandé était le FL380, soit 5 000 pieds (1,5 km) de plus que le FL330 le plus demandé en 1995.



Nous estimons que les améliorations de l'efficacité résultant des six nouveaux niveaux de vol permettent des économies annuelles de carburant de plus de 300 000 tonnes, ce qui équivaut à une réduction de près d'un million de tonnes de CO2 chaque année.



Le RVSM démontre que la fourniture d'une plus grande capacité peut contribuer à réduire l'impact environnemental de l'aviation en offrant plus de flexibilité aux utilisateurs de l'espace aérien et aux ANSP, leur permettant ainsi de mettre en œuvre des opérations plus efficaces et respectueuses de l'environnement.



Le graphique montre une demande croissante aux FL410 et FL430. Cela est particulièrement vrai au-dessus de l'Atlantique Nord, et les fournisseurs de services de navigation aérienne responsables commencent à réfléchir à ce qu'impliquerait l'extension du RVSM au-dessus du FL410.