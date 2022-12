Appli mobile TourMaG



Convious France fête son premier anniversaire Communiqué de presse Convious

Lancé en septembre 2021 à Nantes, ville en pleine effervescence, que beaucoup d'autres entreprises ont choisi pour son écosystème pluriel et dynamique, Convious France fête sa première année de déploiement sur le marché français.

Lundi 19 Décembre 2022

L’heure est aujourd’hui au bilan : En un an, l’entreprise s’est développée et s’est fait connaître sur le secteur de la culture et des loisirs grâce à :



● 6 personnes dédiées au rayonnement de Convious auprès des acteurs du loisir et de la culture en France

● 9 contrats signés avec de nouveaux partenaires parmi lesquels FlyView, Legendia Parc et Rustik

● 11 événements, gala et conférence à travers la France

● 13 analyses de performance réalisées gratuitement pour le compte de parcs de loisir et lieux culturels

● 30 façons originales et créatives de s'adresser à ses partenaires et prospects

● 55 discussions autour des possibilités d'intégration avec les solutions déjà existantes

● Près de 300 000 billets vendus en France via la solution Convious

● Plusieurs millions de CA réalisés

« Depuis septembre 2021, nous avons œuvré pour bâtir une équipe en or qui ne cesse de se développer. C’est alors plein d’audace et avec une énergie positive que nous unissons nos forces afin de remplir notre mission : faire briller l'industrie du loisir et de la culture auprès du plus grand nombre de visiteurs.



Quelle fierté en pensant à cette aventure, qui n’en est qu’à ses débuts ! Je suis fière car derrière une solution digitale, qui peut paraître abstraite pour certains, il y a du concret, des valeurs humaines, des personnalités, de l'écoute et beaucoup d'idées.



C'est notre ADN. Oui, nous plaçons l’Humain avant tout le reste.



Après deux années très complexes pour l’industrie du loisir, l'activité reprend et l'engouement des visiteurs est de retour ; cela nécessite une réelle adaptation de la part des sites de loisir et culturels.

Pour vous conduire à la réussite, c'est à nous d'adapter nos outils à votre structure.



En effet, nous basons notre travail sur la collaboration ; notre credo : avec vous et pour vous ! Notre industrie est pleine d’avenir : celle pour qui Convious est né, celle pour qui tout a été pensé et celle pour qui nous évoluons ensemble pour rendre l'expérience visiteur inoubliable : avant, pendant et après la visite. » déclare Laure de Montalier, Directrice France Convious



Pleine d’ambition pour l’avenir, la solution Convious s’impose de plus en plus sur le marché du loisir et s’ouvre désormais aux stations de ski et aux parcs accrobranches et tyroliennes.



