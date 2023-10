Convious obtient une extension de sa levée de fonds de série A

Les entreprises de l'économie de l'expérience ont connu énormément de changements et continuent leur transition, les technologies et plateformes émergentes apportant des opportunités pour atteindre de nouveaux publics et marchés. Cette extension de financement nous permettra de continuer à innover au rythme rapide qui a fait notre réputation. Nous représentons une sélection des plus grands noms dans les secteurs des parcs à thème, des musées, des zoos et des aquariums et nous continuerons à faire évoluer notre plateforme en fonction des besoins du marché pour tous les types de sites, toutes les tailles et tous les emplacements dans le monde.

Nous sommes heureux de rejoindre Convious en tant que nouvel investisseur et d'accompagner la société dans sa prochaine phase de développement. Nous rejoignons une équipe innovante et passionnée qui s'efforce de transformer l'industrie du divertissement hors ligne grâce à la technologie. Nous sommes convaincus de la capacité de la société à développer des solutions de pointe permettant aux entreprises du secteur des loisirs et de la culture d'optimiser leurs opérations et leurs revenus, ce qui rend l'offre de Convious particulièrement adaptée pour relever les défis d'aujourd'hui. Nous croyons en la vision de l'entreprise et sommes impatients de voir comment Convious continuera à contribuer à l'avenir de l'industrie

Convious est en passe de devenir le premier système de gestion des attractions pour les opérateurs de l'industrie de l'expérience, qu'ils soient grands ou moyens. L'entreprise a connu une croissance et des progrès remarquables ces dernières années. Elle offre non seulement une gamme complète de modules, allant de la gestion des réservations et des ventes à la planification des opérations, mais elle a également prouvé sa capacité à concevoir des solutions innovantes. Ces capacités permettent à Convious de relever les défis en constante évolution des secteurs des loisirs et de la culture en stimulant leurs opérations et leurs revenus.