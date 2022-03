Loisirs : Convious a signé 11 contrats en un mois

Convious s'engage à accompagner les acteurs de la culture et des loisirs

Convious est une plateforme de services conçue pour accompagner les acteurs de la culture et du loisir dans leur déploiement numérique. La start-up néerlandaise établie auparavant à Amsterdam et maintenant à Nantes vient de signer et renouveler plusieurs contrats avec 11 lieux de culture et de loisir dans six pays différents.

Rédigé par Tom Villeneuve le Jeudi 24 Mars 2022

