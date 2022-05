"Things to do" : Convious intègre à sa plateforme la nouvelle fonctionnalité de Google

Pour accroître et améliorer la visibilité digitale de ses partenaires, la plateforme Convious, spécialiste de l'accompagnement des sites de loisir et de culture pour la transition numérique, vient d'intégrer la nouvelle fonctionnalité Google "Things to do" (A Faire) à sa plateforme.Ce nouveau mode de recherche organique permettra de cibler et recibler les clients potentiels en mettant en avant les lieux de culture et de loisirs dans un endroit donné., et les clients pourront ainsi réserver leurs billets viaL’expérience visiteur sera ainsi beaucoup plus fluide, et la tarification dynamique sera appliquée directement depuis le site Internet de l’attraction.En tant que partenaire de Google Connectivity,et offre désormais la possibilité à ses partenaires de profiter de cette nouvelle fonctionnalité.