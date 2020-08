Coopérative Selectour : la présidence de Nicolas d'Hyèvres victime d'une erreur informatique

BIgre ! C'est pas banal, comme info...



Et ce n'est pas n'importe quelle erreur qui a été commise, puisque celui qui avait été élu président de la Coopérative (Nicolas d'Hyèvres) n'aura pas présidé longtemps.



Contacté, il n'est pas sûr de se représenter...



En attendant, la correction de la malheureuse '"erreur", entraîne l'annulation pure et simple de l'AG.



Fort de café, non ?



Perso je m'empresserai de changer de partenaire informatique... qui soit-dit en passant est le même retenu pour les élections de l'APS et celles de EdV. (sic)



Bref, après réanalyse, voici donc le résultat final.



Les administrateurs élus sont donc :



- Sandrine BLACHERE

- Eric DECELLE

- Catherine FRECAUT

- Florence GONZALEZ MERINO

- Julien HAMON

- Valéry MUGGEO

- Karen VIEUILLE OLIVIER



Le Conseil d'administration qui s'est tenu le 30 juillet dernier à l'issue de l'Assemblée générale est par conséquent annulé. Un nouveau Conseil d'administration se tiendra le mercredi 9 septembre prochain afin de statuer sur la nomination du Président du Conseil d'administration. »