Coronavirus : ANA suspend Paris, Francfort (NH223/224), Munich, Düsseldorf, Bruxelles et Vienne

Un total de 656 vols desservant 19 lignes vers les villes suivantes seront concernés par les changements annoncés aujourd'hui, ce qui porte le nombre total de vols touchés pendant la période à 3 295 desservant 64 lignes différentes, soit environ 70% de ses vols (ANA prévoyait d’opérer un total de 4 653 vols desservant 72 lignes).



Lignes Europe- Tokyo



ANA supprime momentanément les dessertes des lignes de Tokyo vers Paris, Francfort (NH223/224), Munich, Düsseldorf, Bruxelles et Vienne entre le 29 mars et le 24 avril 2020.



Les lignes Tokyo Haneda-Francfort (NH203/204) et Tokyo Haneda-Londres seront desservies 3 jours/semaine.



Horaires des vols les mardis, jeudis et dimanches :



NH212 Londres(Heathrow) 19:00 Tokyo(Haneda)14:45 +1jour