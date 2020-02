Coronavirus : Celestyal Cruises met en place des mesure sanitaires

Celestyal Cruises annonce à son tour la mise en place de mesures de prévention sanitaire pour sa prochaine saison de croisière qui débutera le 29 février 2020.



La compagnie qui a suspendu les déplacements de ses équipages en provenance de Chine continentale, de Taïwan et de Hong Kong, informe qu'elle refusera l’embarquement à toute personne, passager ou membre d'équipage, en provenance de ou ayant voyagé en Chine continentale, Taïwan et Hong Kong depuis le début de l'épidémie.



Chaque passager devra remplir un formulaire de santé. Des contrôles obligatoires de la température des passagers et membres d’équipage seront effectués via les caméras des scanners thermiques non tactiles.



Les personnes présentant des signes de maladie ou des symptômes de fièvre : état fébrile, frissons, toux, ou des difficultés respiratoires se verront aussi refuser l'embarquement.