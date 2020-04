Coronavirus : Emirates Skywards donne davantage de flexibilité à ses membres

Les membres Emirates Skywards Silver, Gold et Platinum dont le statut est mis à jour d’ici le 1er mars 2021, conserveront leur statut actuel avec seulement 80 % des exigences habituelles en matière de voyage.



Cela signifie que les membres Silver ne doivent désormais accumuler que 20 000 Miles, les membres Gold 40 000 et Platinum 120 000 pour conserver leur statut.



Les statuts des membres Emirates Skywards Silver, Gold et Platinum, qui ne peuvent pas conserver leur statut actuel entre mars et septembre 2020, seront automatiquement prolongés jusqu'au 31 décembre 2020.



Prolongation de la validité des Miles



Les membres dont les Miles Skywards expirent bientôt n'ont pas à s’inquiéter : le programme de fidélité a prolongé leur validité jusqu'au 31 décembre 2020.



Les Miles Skywards peuvent par ailleurs être échangés jusqu'à 11 mois à l'avance contre une large gamme de primes, notamment des billets d'avion avec Emirates et des compagnies aériennes partenaires, des surclassements, des séjours à l'hôtel et des expériences inédites.



À titre d’exemple, dès le mois d’avril, les membres peuvent utiliser leurs Miles Skywards pour réserver un billet d'avion avec Emirates en vue d'un voyage prévu en mars 2021.