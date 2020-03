Coronavirus Inde : les voyageurs qui ont visité l'Italie pourraient se voir refuser l'entrée

suspendus jusqu'à nouvel ordre

Selon RapideVisa, depuis le 4 mars 2020, les autorités indiennes indiquent un message relatif au Coronavirus sur leur site officiel https://indianvisaonline.gov.in/. Le texte indique que les e-visas et visas classiques délivrés aux passeports italiens, chinois, japonais, iraniens et sud-coréens sont "". Ces nationalités pourraient ne plus entrer ("may not enter") en Inde actuellement.Les voyageurs en provenance "" de Chine, Corée du Sud, Japon, Iran, Italie, Hong-Kong, Macao, Vietnam, Malaisie, Indonésie, Népal, Thaïlande, Singapour et Taiwan devront passerRapideVisa conseille ainsi pour les voyages en Inde à venir, de prévenir les clients ou collaborateurs, notamment :- des nationalités concernées (notamment les passeports italiens).(notamment l'Italie).]bLes voyages en cours et entrées en Inde antérieures à ce jour ne sont pas concernés.