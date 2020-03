Coronavirus : la Jordanie ferme ses frontières aux voyageurs français

Pour empêcher la propagation de l’épidémie de coronavirus, les autorités jordaniennes viennent notamment d'interdire l'entrée sur leur territoire aux voyageurs en provenance de France, d’Allemagne, ou d’Espagne à partir du 16 mars 2020, indique le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) dans ses conseils aux voyageurs.



" Les ressortissants de nationalité jordanienne, seront autorisés à entrer sur le territoire, mais ils seront soumis à une période de confinement de 14 jours dans une structure d’accueil spécialisée (hôpital ou hôtel) ", est-il précisé.



A noter également la fermeture des deux points de passage frontaliers avec Israël ainsi que du pont Allenby/Roi Hussein pour les passagers dans les deux sens.



" Les touristes présents sur le territoire jordaniens sont invités à contacter leur agence de voyages et leur compagnie aérienne pour l’organisation de leur retour.



En cas de symptômes (fièvre de plus de 38°, problèmes respiratoires) contacter le numéro d’urgence 111. Des médecins anglophones seront en mesure de vous indiquer les démarches à suivre ".



Les établissements de référence pour tout suivi de l’épidémie sont les hôpitaux : Prince Hamza Hospital (Amman), University of Jordan Hospital (Amman), King Abdullah University Hospital (Irbid), Al Karak government Hospital (Karak), Prince Hashim Military Hospital (Aqaba) et Zarqa Government Hospital (Zarqa).